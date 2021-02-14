Adem Ellibeş ve Musa Şenol'dan tatlı doping

Karşıyaka’ya galibiyeti sonrası topbaşı yapan Gölcükspor’u tatlıyla ziyaret ederek desteklerini esirgemeyen, geçmiş dönemlerde genel kaptanlık yapmış olan Adem Ellibeş ve Musa Şenol, takıma moral verdi. Adem Ellibeş “Karşıyaka deplasmanda büyük mücadelenizi kutluyorum, alın teriniz için hepinizi tebrik ediyorum. Batman Petrolspor maçında da aynı gayret ve mücadelenizle başarılar diliyorum” dedi. Gölcükspor yönetimi de, 1877 Alemdağspor maçı öncesi takımı antrenmanını takip etti. Başkan Hüseyin Çardak ve yönetim kurulu üyeleri, futbolculara tatlı ikram ederek, her zaman her şartta yanlarında olduklarını iletti.