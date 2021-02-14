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14 Şub 2021 - 13:58- Gündem G: 14 Şub 2021 - 14:00

Dilovası Tavşancıl’a sporcu kamp merkezi  

Dilovası Tavşancıl’da bulunan Salih Gün Stadyumu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin inşa edeceği sporcu kamp merkezi ile daha donanımlı hale gelecek.  

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Spora ve sporcuya her zaman destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesisleri de geliştiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Salih Gün Stadyumu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Sporcu Kamp Merkezi ile tesis daha donanımlı hale gelecek.  Bu doğrultuda “Dilovası Tavşancıl Salih Gün Sporcu Kamp Merkezi Yapım İşi” için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.

 

SALİH GÜN STADI DAHA DONANIMLI OLACAK

Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edilecek. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim verilebilecek aynı zamanda içerisinde idari ofisler ve teknik hacimlerin bulunacağı yer inşa edilecek.

 

İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ

Metro İnşaat                           1 milyon 895 bin 36 TL

NRSE İnşaat                         1 milyon 992 bin TL

Yazar Bilişim                          2 milyon 70 bin TL

Rıdvan İnşaat                        2 milyon 71 bin TL

Atlasbk İnşaat                       2 milyon 91 bin 320 TL

Kenan Nebi Karageyik          2 milyon 132 bin TL

# Kocaeli, eğitim, Büyükşehir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, destek

14 Şub 2021 - 13:58 - Gündem

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