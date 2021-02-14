Dilovası Tavşancıl’a sporcu kamp merkezi  

Spora ve sporcuya her zaman destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasına yeni modern spor tesisleri kazandırırken var olan tesisleri de geliştiriyor. Bu kapsamda Dilovası ilçesi Tavşancıl Mahallesi’nde bulunan Salih Gün Stadyumu’na, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Sporcu Kamp Merkezi ile tesis daha donanımlı hale gelecek. Bu doğrultuda “Dilovası Tavşancıl Salih Gün Sporcu Kamp Merkezi Yapım İşi” için Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale gerçekleştirildi.
SALİH GÜN STADI DAHA DONANIMLI OLACAK
Proje kapsamında saha kenarındaki müsait alana 815 metrekarelik tek katlı prefabrik bir yapı inşa edilecek. Yapının içerisinde sporcular için iki kişilik 15 adet yatak odası, teknik ekip için 5 adet yatak odası ve 60 kişilik eğitim verilebilecek aynı zamanda içerisinde idari ofisler ve teknik hacimlerin bulunacağı yer inşa edilecek.
İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Metro İnşaat 1 milyon 895 bin 36 TL
NRSE İnşaat 1 milyon 992 bin TL
Yazar Bilişim 2 milyon 70 bin TL
Rıdvan İnşaat 2 milyon 71 bin TL
Atlasbk İnşaat 2 milyon 91 bin 320 TL
Kenan Nebi Karageyik 2 milyon 132 bin TL
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.