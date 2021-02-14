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14 Şub 2021 - 14:01- Spor G: 14 Şub 2021 - 14:02

Periler Başkent’ten üzgün döndü: 86-64
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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor, Egle ve Elif’in oynamadığı maçta güçlü Çankaya Üniversitesi’ne 86-64 mağlup oldu

EKSİK KADRO YETMEDİ…

Özellikle ikinci çeyrekteki etkisiz oyunu ile rakibi karşısında fazla bir varlık gösteremeyen mavi yeşillilerde Wheeler 18, Miray 9, İnci 8, Defne Melissa ve Jovanovic 6’şar, DosSantos ve İpek 4’er, Aysu da 3 sayı ile oynadı.  Ev sahibi takımda Zellous 30 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Ayrıca Tan White 21, Gizem ve Talbert de 9’ar sayı ile oynadı. 

SIRADA AVRUPA MAÇLARI VAR

19 maçında 10. kez mağlup olan İzmit Belediyespor Avrupa maçlarını oynamak üzere Rusya’ya hareket edecek. Kızlarımız 16 Şubat’ta Nadezdha, 18 Şubat’ta ise Dinamo Kursk ile karşılaşacak. Üçüncü test sonucu pozitif çıkan Egle, Rusya’daki maçlarda da forma giyemeyecek.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: 86

İZMİT BELEDİYESPOR: 64

SALON: Ankara

HAKEMLER: Emin Moğulkoç***, Nazlı Çisil Güngör***, Mesut Öztürk***

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ: Zellous**** (30), White*** (21), Gizem Yavuz*** (9), Bahar Öztürk*** (8), Talbert*** (9), Udodenko** (6), Kardelen Gezgin** (3)

İZMİT BELEDİYESPOR: Miray Şahin** (9), Gülşah Duman** (6), Wheeler*** (18), Jovanovic** (6), DosSantos** (4), Aysu Keskin** (3), Defne Paylar** (6), İnci Güçlü** (8), İpek Garip** (4)

1. PERİYOT: 20-14, 2. PERİYOT: 49-25, 3. PERİYOT: 63-45, MAÇ SONUCU:86-64

# İzmit

14 Şub 2021 - 14:01 - Spor

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