Akçay: Afyon maçı kolay olmayacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, perşembe günü konuk edecekleri Afjet Afyonspor maçının kolay geçmeyeceğini ifade etti.

İYİ BİR FIRSAT OLDU

Sözlerine genç takımla oynadıkları maçla başlayan Mustafa Reşit Akçay şu şekilde konuştu: Alt yapımızı tanımak ve bu arayı değerlendirmek için antrenman maçı iyi bir fırsat oldu. PCR testlerimizi de hem biz hem de alt yapımızdaki futbolcularımız yaptırdı ve maçımızı oynadık. Bizim açımızdan çok iyi bir hazırlık müsabakası oldu. Alt yapımızdaki futbolcularımızın da bizim futbolcularımızın olayı önemsemesi, ciddiye alması önemliydi.

GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Biz de mevcut olan genç futbolcularımızın gerçek değerlerini ölçtük ve gelecek vaat eden oyuncularımızın olduğunu gördük. Alt yapımızdaki hocalarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, tek tek kutluyorum. Daha iyi yatırımlar yaparsak daha uzun vadeli planlar yapabiliriz. Sezon da devam ediyor. İlk 5-6 hafta rakiplerimizle oynadık. Afyon maçı da kolay olmayacak. Tek tek rakiplerimizi geçmeye çalışacağız. Yenemediğin yerde yenilmeyeceksin. Maçların telafisi var. O nedenle sabırla Play-Off’a doğru hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Umarım Afyon maçında istediğimizi alabiliriz.