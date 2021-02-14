Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
14 Şub 2021 - 14:02- Spor G: 14 Şub 2021 - 14:05

Akçay: Afyon maçı kolay olmayacak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, perşembe günü konuk edecekleri Afjet Afyonspor maçının kolay geçmeyeceğini ifade etti.

İYİ BİR FIRSAT OLDU

Sözlerine genç takımla oynadıkları maçla başlayan Mustafa Reşit Akçay şu şekilde konuştu: Alt yapımızı tanımak ve bu arayı değerlendirmek için antrenman maçı iyi bir fırsat oldu. PCR testlerimizi de hem biz hem de alt yapımızdaki futbolcularımız yaptırdı ve maçımızı oynadık. Bizim açımızdan çok iyi bir hazırlık müsabakası oldu. Alt yapımızdaki futbolcularımızın da bizim futbolcularımızın olayı önemsemesi, ciddiye alması önemliydi.

GEÇMEYE ÇALIŞACAĞIZ

Biz de mevcut olan genç futbolcularımızın gerçek değerlerini ölçtük ve gelecek vaat eden oyuncularımızın olduğunu gördük. Alt yapımızdaki hocalarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyor, tek tek kutluyorum. Daha iyi yatırımlar yaparsak daha uzun vadeli planlar yapabiliriz. Sezon da devam ediyor. İlk 5-6 hafta rakiplerimizle oynadık. Afyon maçı da kolay olmayacak. Tek tek rakiplerimizi geçmeye çalışacağız. Yenemediğin yerde yenilmeyeceksin. Maçların telafisi var. O nedenle sabırla Play-Off’a doğru hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Umarım Afyon maçında istediğimizi alabiliriz.

14 Şub 2021 - 14:02 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Periler Başkent’ten üzgün döndü: 86-64 mask
Periler Başkent’ten üzgün döndü: 86-64
Adem Ellibeş ve Musa Şenol'dan tatlı doping mask
Adem Ellibeş ve Musa Şenol'dan tatlı doping
Gölcükspor Petrol arayacak mask
Gölcükspor Petrol arayacak
Sonunda yüzleri gülecek! mask
Sonunda yüzleri gülecek!
Böyle devam çocuklar! mask
Böyle devam çocuklar!
Afyon provasını gençlerle yaptılar “5-2” mask
Afyon provasını gençlerle yaptılar “5-2”
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın! Kar kalınlığı 30 cm'yi bulacak! mask
Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın! Kar kalınlığı 30 cm'yi bulacak!
Barakada kendini astı mask
Barakada kendini astı
Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları mask
Kocaeli Valiliği'nden yeni koronavirüs kararları
Genç hemşire hayatını kaybetti mask
Genç hemşire hayatını kaybetti
Banka ve noterlerde yeni dönem! mask
Banka ve noterlerde yeni dönem!
Balkondan girdiği evde annesinin cansız bedenini buldu mask
Balkondan girdiği evde annesinin cansız bedenini buldu

GALERİ

Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi mask
Beyaza bürünen Kocaeli havadan görüntülendi
Kartepe'de kar etkili oldu mask
Kartepe'de kar etkili oldu
Alkollü sürücü aracını kanala devirince polise 'nöbet tutuyorum' dedi mask
Alkollü sürücü aracını kanala devirince polise 'nöbet tutuyorum' dedi
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı mask
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki mask
CHP’li gençler Tugay için toplandı! Akar, Tarhan ve Hürriyet’e tepki
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi mask
AKP düdüklü kongre! 600 delegelik kongrede salon yetmedi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL