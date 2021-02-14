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14 Şub 2021 - 14:21- Gündem G: 14 Şub 2021 - 15:04

Direğe çarptı, 12 köy elektriksiz kaldı

Kandıra'da meydana gelen kazada 28 adet kurum trafosu hasar gördü ve 12 köy elektriksiz kaldı. SEDAŞ, arızanın giderilmesi için çalışmaların başladığını belirtirken Kocaelililere de olası arızalara karşı ekiplerini artırdıklarının ve sahada olduklarının mesajını verdi.

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Kocaeli yoğun kar yağışının etkisi altına girdi ve yağış, günlerce sürecek. Bunun yanı sıra Kocaeli’de hızı 75-90 kilometre/saati bulacak fırtına beklentisi var ve o da günlerce devam edecek. Hava şartları, geçtiğimiz ayın ortasında etkili olan kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerini akla getirdi, vatandaşlar bu nedenle tedirgin. SEDAŞ, bu kar yağışında önemli bir sınavdan geçecek.

12 KÖYE ELEKTRİK VERİLMEYECEK

20 bin kilometrelik alanda hizmet veren SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada ekiplerini artırdıklarını ve kesinti yaşanmaması için 7/24 sahada olduklarını duyurdu. SEDAŞ ayrıca, Kandıra’da bir kişinin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 28 kurum trafosunun hasar gördüğünü ve yüklenici ekiplerin onarım çalışmalarına başladıklarını duyurdu. SEDAŞ, arıza giderilene dek 12 köye elektrik verilemeyeceğini de kaydetti.

SEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

SEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürlüğü, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Önceki gün başlayan ve ülkemizin büyük bölümünü etkisi altına alan şiddetli kar yağışı fırtına ve soğuk hava gündelik hayatı olumsuz etkilemektedir. 20 bin kilometrekarelik alanda 37 milyon nüfus ve 19 milyon aboneye elektrik hizmeti sağlayan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. SEDAŞ olarak yaşanabilecek arızalara karşı gerekli tüm önlemlerimizi en üst düzeyde uygulamaktayız.

Tedbirlerimize karşın Kocaeli ili Kandıra ilçesinde bir kişinin aracıyla yüksek gerilim direğine çarpmış yaşanan kazada yüksek gerilim direğinin hasar görmesi sonucu 28 adet kurum trafomuz enerjisiz kalmıştır.

Kazanın meydana geldiği noktada lojistik ve direk değişimi için yüklenici ekiplerimiz çalışmaları başlatmış olup onarım tamamlanıncaya dek Lokmanlı Bozburun Pelitpınarı Karlı Sarıgazi Alefli Araman Selimköy Ömerli Düğmeciler Mülküşehsuvar ve Hıdırlar köylerine geçici bir süreliğine enerji temin edilememektedir.

Zorlu hava koşullarında abonelerimizin mağduriyet yaşamamaları ve enerji hizmetinden faydalanmaya devam edebilmeleri adına operasyon kapasitesi artırılan ekiplerimiz günün her saati görev başında olacaklardır. Kazazedelere geçmiş olsun dileklerimizi iletir bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla "

# Kocaeli

14 Şub 2021 - 14:21 - Gündem

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