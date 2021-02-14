Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda djital meteryal ile yasaklı yayına da el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliimesi bekleniyor.
14 Şub 2021 - 14:23- Asayiş Güncelleme: 14 Şub 2021 - 14:24
Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu! 4 gözaltı
Kocaeli İl Jnadarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.