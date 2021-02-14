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14 Şub 2021 - 14:23- Asayiş G: 14 Şub 2021 - 14:24

Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu! 4 gözaltı

Kocaeli İl Jnadarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK Terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda djital meteryal ile yasaklı yayına da  el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin tamamlanan  işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliimesi bekleniyor. 
# Kocaeli

14 Şub 2021 - 14:23 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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