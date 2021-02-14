Kocaeli'de PKK/KCK operasyonu! 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK Terör Örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda djital meteryal ile yasaklı yayına da el konuldu. Gözaltındaki şüphelilerin tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliimesi bekleniyor.