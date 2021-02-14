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14 Şub 2021 - 20:19- Spor G: 14 Şub 2021 - 20:20

Buradan bir an önce sıyrılmalıyız

Kocaelispor’un bay geçtiği haftada işimize gelen skorlar gerçekleşti. Çorum’un deplasmanda Afyon’u mağlup etmesi, Erzincan ile Hekimoğlu’nun berabere...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaelispor’un bay geçtiği haftada işimize gelen skorlar gerçekleşti. Çorum’un deplasmanda Afyon’u mağlup etmesi, Erzincan ile Hekimoğlu’nun berabere kalması yeşil siyahlıların dolaylı kazanımlarıydı. Pazar mesaisinin en kazançlı üç takımı sahasında Uşakspor’u 2-0 mağlup eden Amedspor, geriye düştüğü ve eksik oynadığı maçta Zonguldak Kömür’ü 2-1 mağlup eden Ankara Demir ve Niğde Anadolu’yu deplasmanda deviren Sarıyer’di.

7 TAKIM 5 PUAN ARASINA SIKIŞTI

Lider Manisa, 2-0 kazandığı İnegöl deplasmanında da hata yapmayınca puanını 58’e çıkardı ve ikinci sıradaki Hekimoğlu ile arasındaki farkı 16’ya çıkararak şampiyonluk için geri sayıma başladı. Play-Off hattının hayli kızıştığı 2. Lig Beyaz Grup’ta ikinci sıradaki Hekimoğlu ile 9. sıradaki Afjet Afyonspor arasında sadece 5 puanlık bir fark bulunuyor. 7 takım bu 5 puanlık makasa sıkıştı. Kocaelispor’un seriye imza atarak buradan kısa süre içerisinde sıyrılması ve normal sezonun kalan haftalarına mental olarak daha rahat girmesi gerekiyor.

KİMSENİN HATA LÜKSÜ YOK

Bunun için de yeşil siyahlıların önünde iyi bir takvim bulunuyor. Perşembe günü Afyonspor’u konuk edecek olan Kocaelispor, sırası ile İnegöl deplasmanı, Niğde Anadolu iç saha maçı ve Ergene Velimeşe deplasmanına çıkacak. Buradaki 4 maçlık seri yeşil siyahlılar için hayli önem arz ediyor. Rakiplerin bir birinden bol bol puan koparacağı süreçte Kocaelispor’un işini sağlama alması gerekiyor. Her maçın final niteliği taşıdığı 2. Lig Beyaz Grup’ta sadece Kocaelispor’un değil, hiçbir takımın hata lüksü bulunmuyor.

14 Şub 2021 - 20:19 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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