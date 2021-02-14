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14 Şub 2021 - 20:41- Gündem G: 14 Şub 2021 - 20:53

Kocaeli'de okullarda kar tatili! Okullar açılmadan tatile girdi!

Kocaeli Valiliği, yarın başlayacak olan yüz yüze eğitime kar yağışı sebebi ile 2 gün ara verildiğini duyurdu.

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Kocaeli’de yarın başlayacak olan yüz yüze eğitim, kar yağışı sebebi ile iki gün ertelendi. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitim faaliyetlerin il genelinde 17 Şubat Çarşamba gününe kadar ertelendiği belirtildi.

5 GÜN YÜZ YÜZE EĞİTİM

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alınan kararlar doğrultusunda 15 Şubat 2021 Pazartesi gününden itibaren; köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki resm, ve özel ilkokullar, ortaokullar ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyeleri ile bu okulların bünyesindeki ana sınıflarında ilçe hıfzıssıhha kurullarının alacağı kararlar doğrultusunda; tüm bağımsız resmî anaokulu ve özel eğitim anaokulları ile özel okul öncesi eğitim kurumlarında haftada 5 gün, yüz yüze eğitim yapılması kararlaştırılmıştı. Son alınan meteoroloji verilerine göre: Hemşehrilerimizin, öğretmen ve öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamaması için; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine 17.02.2021 Çarşamba gününe kadar ara verilmesi uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.
# Kocaeli, eğitim

14 Şub 2021 - 20:41 - Gündem

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