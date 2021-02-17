Sarı: Mahkeme ile ilgili bize gelen yazı yok

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, alınan kararla 6 Ocak tarihinden itibaren 2 TL'den satılmaya başlandı. Ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den satılması oy çokluğu ile kabul edildi. Ekmeğe yapılan zam ile ilgili komisyonda ret oyu veren Kocaeli Valiliği, alınan zam kararının iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.

VALİLİK YARGIYA TAŞIDI

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2021 tarihinde Valiliğimiz başkanlığında ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den (kilogramı 8,69 TL) satılması hususu Valiliğimizin 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu 2 ile kabul edilmiştir. Komisyonda oy çokluğu ile alınan karara karşı (ekmek tarifesinin iptali için) Valiliğimizce yargıya başvurulma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.

“BİZE GELEN BİR YAZI YOK”

Valiliğin açıklaması üzerine konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, sürecin mahkemeye taşınması ile ilgili yapacakları bir şeyleri olmadığını ifade etti. Ekmeğin iki liradan satışa devam edeceğini belirten Sarı, “Mahkeme süreci devam edecek. Süreç ile ilgili yapabileceğimiz bir yorum yok. Mahkeme 6 ay ile 1 sene arasında sürer. Mahkeme süreci ile ilgili bize gelen bir yazı yok. Biz de basından öğrendik” şeklinde konuştu. Olayın mahkemeye taşınması ile ilgili Sarı yönetmeliğin bu şekilde olduğunu ve Kocaeli Valiliğinin yönetmeliğe uyduğunu da ekledi.