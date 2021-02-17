Sarı: Mahkeme ile ilgili bize gelen yazı yok

Kocaeli'de 230 gramı 1.75 TL olan ekmek, alınan kararla 6 Ocak tarihinden itibaren 2 TL'den satılmaya başlandı. Ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den satılması oy çokluğu ile kabul edildi. Ekmeğe yapılan zam ile ilgili komisyonda ret oyu veren Kocaeli Valiliği, alınan zam kararının iptali için yargıya başvuracağını açıkladı.
VALİLİK YARGIYA TAŞIDI
Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamada, “6 Şubat 2021 tarihinde Valiliğimiz başkanlığında ekmek fiyatını yeniden tespit etmek amacıyla Kocaeli Ticaret Odası ve Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan komisyonda, 230 gram ekmeğin 2 TL’den (kilogramı 8,69 TL) satılması hususu Valiliğimizin 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu 2 ile kabul edilmiştir. Komisyonda oy çokluğu ile alınan karara karşı (ekmek tarifesinin iptali için) Valiliğimizce yargıya başvurulma kararı alınmıştır” ifadeleri yer aldı.
“BİZE GELEN BİR YAZI YOK”
Valiliğin açıklaması üzerine konuşan Kocaeli Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, sürecin mahkemeye taşınması ile ilgili yapacakları bir şeyleri olmadığını ifade etti. Ekmeğin iki liradan satışa devam edeceğini belirten Sarı, “Mahkeme süreci devam edecek. Süreç ile ilgili yapabileceğimiz bir yorum yok. Mahkeme 6 ay ile 1 sene arasında sürer. Mahkeme süreci ile ilgili bize gelen bir yazı yok. Biz de basından öğrendik” şeklinde konuştu. Olayın mahkemeye taşınması ile ilgili Sarı yönetmeliğin bu şekilde olduğunu ve Kocaeli Valiliğinin yönetmeliğe uyduğunu da ekledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Sadece 41 - SARI
DALGA mi GECIYON MILLET le
KAFA mi YAPIYON..ne iş
Cenk Cemil - Yav, yazı gelse ne olur ki ?.. Hoş zammınızın uygulaması ortadan kaldırılmıyor ki !. Sayın Başkan sen boş ver yazıyı, mazıyı ! Devir sizin devriniz tadını ve tuzunu çıkarmaya bakın !
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.