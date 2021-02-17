Muhtardan İzmit Belediyesine, karla mücadele teşekkürü

İzmit Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde büyük uğraş vererek yolları açık tutmayı sürdürüyor. Ekipler büyük bir gayretle yürüttükleri çalışmalarda tüm ara sokaklara ulaşarak, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle Şirintepe Mahallesi’ne giden ekipler hızlı bir şekilde mahallenin ana yollarını ve ara sokaklarını kardan temizledi.



MUHTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI



Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen sosyal medya hesabından, bir vatandaşın yolları açan İzmit Belediyesine teşekkür ettiği videoyu paylaştı. Muhtar Düzen’in paylaşımı, zorlu doğa şartları altında insanüstü bir mücadele vererek hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yolları temizleyen ekiplere moral oldu.