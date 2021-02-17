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17 Şub 2021 - 18:21- Gündem G: 17 Şub 2021 - 18:22

Muhtardan İzmit Belediyesine, karla mücadele teşekkürü

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların açık kalması için büyük uğraş veren İzmit Belediyesi ekiplerine, birçok vatandaş gibi Şirintepe Muhtarı Nilgün Düzen de teşekkür etti 

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İzmit Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde büyük uğraş vererek yolları açık tutmayı sürdürüyor. Ekipler büyük bir gayretle yürüttükleri çalışmalarda tüm ara sokaklara ulaşarak, küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor. 2 gündür aralıksız yağan kar nedeniyle Şirintepe Mahallesi’ne giden ekipler hızlı bir şekilde mahallenin ana yollarını ve ara sokaklarını kardan temizledi. 


MUHTAR SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI


Şirintepe Mahallesi Muhtarı Nilgün Düzen sosyal medya hesabından, bir vatandaşın yolları açan İzmit Belediyesine teşekkür ettiği videoyu paylaştı. Muhtar Düzen’in paylaşımı, zorlu doğa şartları altında insanüstü bir mücadele vererek hiçbir vatandaşın mağduriyet yaşamaması için yolları temizleyen ekiplere moral oldu.
# İzmit

17 Şub 2021 - 18:21 - Gündem

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