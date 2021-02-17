Kademeli normallaşme mart ayında başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Kabine toplantısı 3 saatin ardından sona erdi. Toplantı sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğan, corona kısıtlamalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mart ayına işaret eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı;

*İllere göre dört gruba ayırarak mart ayı başı itibari ile kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük orta yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız normalleşme takvimine de buna göre yürüteceğiz.

KAFE VE RESTORANLAR

*Özellikle salgın sebebiyle işini ara vermek zorunda kalan restoran, Kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden Öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir.

HAFTASONU YASAKLARI

*Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde tabi burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur ne kadar hassas davranır kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir.