Güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı. Tabloya göre son 24 saatte 86 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 738’e yükseldi. Bugün toplam 117 bin 121 test yapıldı. Semptom gösteren 649 kişiyle birlikte toplam 7 bin 325 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 609 bin 359 oldu.

Bugün iyileşen 7 bin 209 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 496 bin 833’e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3.6, toplam ağır hasta sayısının ise bin 193 olduğu açıklandı. Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 47.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59.6 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 30.1 olarak duyuruldu.

DÜN 90 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 90 kişinin hayatını kaybettiğini, 658 yeni hastayla birlikte toplam 7 bin 906 vakanın tespit edildiğini ve 7 bin 189 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu.