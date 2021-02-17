Vali Seddar Yavuz, koronavirüs aşısı oldu

Koronavirüs aşısı yaş sıralamasına göre vatandaşlara vurulmaya devam ediliyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da koronavirüs aşısını oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Yavuz, “Sağlık Bakanlığımız tarafımdan sıram geldiği bildirildi. Bize de aşı olmak düştü. Sırası gelen herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum. Devletimiz var olsun” dedi.