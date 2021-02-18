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18 Şub 2021 - 15:15- Spor G: 18 Şub 2021 - 15:16

Özcan Sert: 3 puanı Ender hocaya hediye ediyoruz
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3.Lig 2.Grup takımı Darıca Gençlerbirliği takımı ile teknik direktör olarak ilk galibiyetini elde eden 30 yaşındaki Özcan Sert, deplasmanda 3-1 kazandıkları Kahta 02 maçını değerlendirdi

OLUMSUZ ETKİLENDİK

Başarılı çalıştırıcı iyi konsantreolduklarını ve akıllı bir oyunla da rakiplerini yendiklerini ifade etti ve “Geç de olsa 3 puanı Ender hocaya hediye ediyoruz” diye konuştu. Sözlerine bir önceki Ceyhan mağlubiyeti ile başlayan Özcan Sert şu şekilde konuştu: Bilindiği gibi Ender Alkan hoca bizim canımız. O’nun ayrılık süreci takımı oldukça olumsuz etkiledi ve samimi olmak gerekirse konsantrasyon sorunu yaşadık. Maçta iyi de oynadık. 3-4 çok net gol pozisyonumuz vardı. Ancak o gün topun canı yoktu ve bu maçı kaybettik.

İYİ ANALİZ ETMİŞTİK

Hem Ender hocanın ayrılışı hem de Ceyhan yenilgisi nedeni ile hafta biraz buruk geçti. Ancak toparlanmamız gerekiyordu. Kahta maçına çok iyi hazırlandık ve iyi de konsantre olduk. Rakibimiz ile ilgili yaptığımız analizlerin ardından yaptığımız çalışmaların saha içinde karşılığını görmek beni çok memnun etti. Açıkçası rakibimizden beklediğimiz bir oyun da geldi ve bu da işimizi kolaylaştırdı.

DÜNYA KUPASI SEVİYESİNDE GOL ATTILAR

Kahta takımı inanılmaz bir gol attı. Topun gelişine 30 metreden Dünya Kupası ayarında bir şut çektiler ve geriye düştük. Erdem ile beraberliği ilk yarıda bulmamız çok önemliydi. Maç bir ara iki tarafa da gidip geldi. İkinci yarının başında Baha ile öne geçtik ve rakibimizi üzerimize çektik. Kaptanımız Ahmet de oyuna girdikten sonra attığı golle skoru belirledi.

SAĞ OLSUN BİZLERİ TEBRİK ETTİ

Açıkçası üzerimizde biraz gerilim ve stres vardı ve 3-1’lik galibiyetle bunu attık. Maçın ardından Ender hocamız aradı ve o da sağ olsun bizi tebrik etti. Bu galibiyeti biraz gecikmiş de olsa kendisine hediye ediyoruz. Şimdi Mardin maçına odaklanmalıyız. Rakibimiz Nazilli’yi yendi. İlk maçta da Aydın ekibini mağlup etmişlerdi. Kesinlikle kazanmak istiyoruz.

MARDİN’İ YENMEK İSTİYORUZ

Mardin de ilk 5 için mücadele ediyor ve bizi mağlup etmek isteyecekler. Ancak buna izin vermemek için elimizden geleni yapacağız. Bu maçı kazanırsak Play-Off’ta tutunmak açısından çok büyük bir avantaj elde edeceğiz. Grubumuz çok enteresan. Makas dar ve hatayı çok kabul etmiyor. Bu nedenle sadece Mardin değil kalan tüm çok dikkatli olmak zorundayız.

18 Şub 2021 - 15:15 - Spor

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