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18 Şub 2021 - 15:16- Spor G: 18 Şub 2021 - 15:17

Ahmet Özer: Şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor
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Darıca Gençlerbirliği başarılı orta saha oyuncusu Ahmet Özer yaklaşık 3 ay sonra sahalara dönmenin mutluluğunu yaşadı. Şanssızlıkların yakasını bir türlü bırakmadığı futbolcu 3-1 kazandıkları Kahta 02 maçını değerlendirdi ve kariyer geneli ile ilgili duygularını gazetemiz ile paylaştı

KAHTA MAÇINDA OYUNA GİRDİ

Yaklaşık 3 ay önce Halide Edip Adıvarspor maçında sağ ayak tarak kemiği iki yerden kırılan Ahmet Özer, Darıca Gençlerbirliği’nin 3-1 kazandığı Kahta 02 maçının 85. dakikasında Teknik Direktör Özcan Sert tarafından oyuna alındı. Uzun bir süre sonra formasına kavuşan başarılı orta saha oyuncusu mutlu olduğunu belirtti.

HOCAMIZ RAKİBİ İYİ ANLATTI

İyi bir takım olduklarının altını çizen Ahmet Özer, Kahta 02 galibiyetini değerlendirdi ve şu ifadelere yer verdi: Kahta maçının analizini Özcan hocamız çok iyi yaptırdı ve rakibin orta sahalarındaki bol pasa dayalı oyunlarını iyi mücadelemiz ile aşacağımızı ifade etti. Gerçekten de aynı şeyler çıktı. Duracağımız yerleri de kaybetmeyince rakibe çok alan ve pas imkânı tanımadık.

SONUNA KADAR BÖYLE DEVAM

Maça çok iyi başladık. Müthiş bir golle geriye düştük ancak duran toptan 1-1’i bulduk. Önce Baha ile öne geçtik, ardından Ahmet abi de (Kutluer) oyuna girdi ve sonucu belirledi. Rakibimizi 3-1 yenerek Ceyhan maçındaki kaybı da telafi ettik. Gerçekten iyi top oynuyoruz. Sadece grubumuzun değil, 3. Lig’deki tüm grupların en derli toplu oyun oynayan takımlarından birisi biziz. Sezon sonuna kadar da bu şekilde devam edeceğine inanıyorum.

ALANYASPOR’DAN BERİ…

Ben de 3 ay sonra sahaya çıktım. Bu açıdan da çok mutluyum. Ancak Alanyaspor’dan beri şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor. Geçen sezonun ilk yarısında ağır zeminde top oynadık. Burada ayağım balçığa takıldı ve kasıklarım açılınca sezonun ikinci yarısında hiç forma giyemedim. Bu sezona da kamp yapamadan başladım ve 10. haftadaki Halide Edip maçında rakibin krampon çivisi ayak tarağımdaki iki kemiği kırdı.

BEYİN DE NEREYE YETİŞECEĞİNİ ŞAŞIRDI

Beşiktaş ve Fenerbahçe alt yapılarında oynarken de sakatlanmıştım. O kadar çok sakatlık yaşadım ki vücut kısa sürede reaksiyon göstermemeye başladı. Kısacası sakatlıklarım ağır geçiyor. Birisi bitiyor ve diğeri başlıyor. Beyin de nereye yetişeceğini şaşırdı. İşin enteresan tarafı sakatlıklarım hep istemin dışında oluyor. Bu şekilde geri kalmak, forma giyememek beni çok üzüyor.

GÖLCÜK’TE EVİM REVİRE DÖNDÜ

Bildiğiniz gibi ben Gölcüklüyüm. Gölcük’teki evimi revir niyetine kullanıyorum desem yeridir. Zaten ben oradaki evime Adem-Badem Hastanesi diyorum. Babamın adı Adem ve evde uzun süre kaldığım dönemler sürekli sakatlık sonrası iyileşmelerle geçiyor. Ben de şaşırdım kaldım açıkçası. Allah beterinden saklasın. İnşallah sezon sonunda verilen bu emeklerin karşılığını üst lige çıkarak alırız.

18 Şub 2021 - 15:16 - Spor

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