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18 Şub 2021 - 15:16- Spor G: 18 Şub 2021 - 15:18

Kaptan Ahmet: Takım savunmamızın karşılığını aldık
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Darıca Gençlerbirliği’nin deneyimli kaptanı Ahmet Kutluer, Kahta 02 karşısında çok değerli bir galibiyete imza attıklarını ifade etti ve “Takım savunmamızın karşılığını aldık” dedi

ÖNEMLİ BİR İŞ DAHA BAŞARDILAR

Adıyaman deplasmanında Kahta 02’yi Erdem Dikbasan, Baha Kısacık ve Ahmet Kutluer’in golleri ile 3-1 mağlup ederek önemli bir galibiyete imza atan Darıca Gençlerbirliği’nde başarılı kaptan, Kocaelispor’un da eski futbolcularından Ahmet Kutluer gazetemizin sorularını yanıtladı.

PAVAR DA BÖYLE ATMIŞTI

Özellikle beraberlik golünü iyi bir dakikada bulduklarının altını çizen Kaptan Ahmet şu şekilde konuştu: Bölüm bölüm düşmeleryaşasak da maçın başından sonuna kadar oyunun hakimiydik. Rakibimiz maçın 10. dakikasında öne geçti. Gerçekten çok güzel bir gol attılar. Fransa Milli Takımı’nda Pavar’ın golünün aynısıydı. Bu anlamda meslektaşımı kutlarım.

2-1’DEN SONRA HER ŞEY İSTEDİĞİMİZ GİBİ GELİŞTİ

Ancak golü yedikten sonra oyundan düşmedik. Herkes istekliydi ve çok güzel bir dakikada beraberliği bulduk. Zaman geçtikçe rakibimiz gerildi ve onlar geldikçe açıldılar. Takım savunmasını iyi yapan bir takımız ve rakibimizi önce bu yönümüzle durdurup ardından hızlı ataklarla sonuca gitmek istedik. Baha’nın golü ile öne geçince her şey istediğimiz gibi gelişti ve Adıyaman’dan önemli bir galibiyetle döndük.

 ÇOK ZAMANIMIZ YOK

Pazar günkü Mardin Fosfat maçı için çok zamanımız yok. Zaten Adıyaman yolculuğu çok zahmetliydi. Diyarbakır’da indik ve 2.5 saat yol gittik. Maçtan sonra Adıyaman’dan Diyarbakır’a gelirken otobüs arıza yaptı. “Ne oluyor” diye çıktık, bu kez üzerimize dolu yağdı. Allah’tan galip geldik de bunları pek düşünmedik. Yoksa çok gerilebilirdik. İyi dinlenip pazar günü de kazanmak ve Play-Off’taki yerimizi biraz daha sağlamlaştırmak için elimizden geleni yapacağız.

18 Şub 2021 - 15:16 - Spor

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