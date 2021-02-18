Bu nasıl sözleşme?

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın ekibinden Hakan Bayraktar, nedense Kocaelispor U-15 Teknik Sorumlusu olarak görülüyor. Bayraktar ile yapılan bu sözleşme, Akçay’la 18 Ocak’ta yapılan sözleşmeden yaklaşık iki buçuk hafta sonra, yani 18 Şubat’ta gerçekleşti.
30 PUAN VE 2 YIL KAYIP… YAZIK DEĞİL Mİ TİRYAKİ’YE ?..
Kocaelispor’da U-15 takımını ise gerçekte Murat Tiryaki çalıştırıyor. Murat Tiryaki ile de yeni sözleşme yapılacak, ancak genç teknik adamla ilgili TFF’de nasıl bir görevlendirme gösterileceği merak konusu oldu. UEFA B lisansına sahip olan Murat Tiryaki’nin bu durum karşısında yaşayacağı sözleşmeden doğacak mağduriyet, 30 puanına ve A belgesi alması için en az 2 yıl daha beklemesine neden olacak.
ANLAM VERİLEMİYOR
Mevcutta Kocaelispor U15 takımını çalıştıran bir teknik sorumlu olmasına rağmen, Hakan Bayraktar ile yapılan bu sözleşmeye bir anlam verilemiyor. Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından Hakan Bayraktar ile yapılan bu sözleşmenin nedeni, manası ve bu konu ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidilip gidilmeyeceği merak ediliyor. Yönetim herhangi bir açıklama yapmıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.