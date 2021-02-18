Çiğ köfte tadında 3 puan !..

Misli.com 3. Lig 2. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği, Adıyaman temsilcisi Kahta 02 ile deplasmanda karşılaştı ve Doğu’dan 3-1’lik bir galibiyetle döndü

SIRADA MARDİN VAR

Puanını 32’ye çıkaran Darıca ekibi 20. haftayı dördüncü sırada tamamladı. Sarı yeşillilerin gollerini Erdem Dikbasan, Baha Kısacık ve Ahmet Kutluer atarken takımın çiçeği burnunda teknik direktörü Özcan Sert ise ilk galibiyetine ulaştı. Darıca Gençlerbirliği pazar günü 27 puanla 7. sırada yer alan Mardin Fosfat’ı konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına bugün yapacağı antrenmanla başlayacak olan Darıca galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Son maçında Nazillispor karşısında katı savunma yapan ve tek golle rakibini geçerek liderlikten eden Mardin Fosfat, en kötü 1 puan alıp memleketine dönmek istiyor. Darıca’da cezası devam eden Halil İbrahim Şagar ve sakatlığı süren Hüseyin dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç 13.00’te başlayacak.