Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile Juventus, Portekiz’de karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Porto rövanş için avantaj elde etti
35. DAKİKADA OYUNA GİRDİ
Bu maçta özellikle ilk yarım saatte Juventus savunmasının bariz hataları dikkat çekti. Teknik Direktör Andrea Pirlo savunma ortasında Di Ligt – Chiellini ikilisine şans verirken, Juventus’un Karamürselli yıldızı Merih Demiral 35. dakikada Chiellini’nin yerine oyuna dahil oldu.
OTORİTELERDEN TAM NOT
Yenilen ikinci golde herhangi bir hatası olmayan Merih, maç boyunca ortaya koyduğu performansla otoritelerden yine tam not aldı. Pirlo ise Juventus taraftarlarından Merih tepkisine maruz kaldı. Juventus ile Porto arasında oynanacak olan rövanş maçı 9 Mart’ta İtalya’da oynanacak. B arada Beşiktaş’ta da oynamış olan Porto’lu Pepe’nin gücü yetmeyince Merih’e yumruk sallaması da günün tepkisi oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.