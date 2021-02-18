Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Porto ile Juventus, Portekiz’de karşılaştı. Mücadeleyi 2-1 kazanan Porto rövanş için avantaj elde etti

35. DAKİKADA OYUNA GİRDİ

Bu maçta özellikle ilk yarım saatte Juventus savunmasının bariz hataları dikkat çekti. Teknik Direktör Andrea Pirlo savunma ortasında Di Ligt – Chiellini ikilisine şans verirken, Juventus’un Karamürselli yıldızı Merih Demiral 35. dakikada Chiellini’nin yerine oyuna dahil oldu.

OTORİTELERDEN TAM NOT

Yenilen ikinci golde herhangi bir hatası olmayan Merih, maç boyunca ortaya koyduğu performansla otoritelerden yine tam not aldı. Pirlo ise Juventus taraftarlarından Merih tepkisine maruz kaldı. Juventus ile Porto arasında oynanacak olan rövanş maçı 9 Mart’ta İtalya’da oynanacak. B arada Beşiktaş’ta da oynamış olan Porto’lu Pepe’nin gücü yetmeyince Merih’e yumruk sallaması da günün tepkisi oldu.