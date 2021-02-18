Yine olanlar Körfez’e oldu

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup maçları dün oynandı. Kocaelispor-Afyon, Zonguldak Kömür-Sancaktepe maçları kar nedeniyle ertelendi, diğer maçlar oynandı. Şampiyonluk ve 1.Lig yolundaki takımlar kazandı, iki maç eksiği olan Kocaelispor otomatikman averajla geride kaldı

SAKARYA’DA BİLE MAÇ OYNANDI…

Yoğun kar yağışı, bazı maçların ertelenmesine neden olurken, hemen burnumuzun dibindeki komşu Sakarya’da, daha da fazla yağış olmasına rağmen Sakarya-Van 2.Lig maçının oynanması kafaları karıştırdı. 40 dakikalık mesafedeki bu iki farklı uygulama, TFF’nin çifte standardını da gözler önüne serdi. 1.Lig yolundaki rakiplerimiz Manisa FK, Amed, Ankara Demir, 24Erzincan, Uşakspor dünkü maçlarda da rakiplerini yenerken, haftayı bay geçen Hekimoğlu Trabzon da riske girmiş oldu. Geçen hafta da Kocaelispor yine bay olduğu için maç yapamamıştı. Bu iki maç eksiği, bir anda sıralamayı hayli değiştirdi. Kocaelispor bir anda kendini 5.sırada buluverdi.

RAKİP ÇARŞAMBA, DEPLASMANDA, BURSA İNEGÖL…

Bu senet tartışmasız en çok maçı ertelenen takım olan Kocaelispor, sezonun ilk yarısında 6 maçı devre arasında oynamış, tatil yapamamış ve doğal olarak üç günde bir maç oynayarak dünya futbol tarihine geçmişti. Bu süreç de, Erhan Altın’ın görevinin sona ermesine kadar gelmişti. Mustafa Reşit Akçay ile anlaşan Kocaelispor sezonun kinci yarısına da sorunlu başladı. Kar yağışının, bay geçilen geçen haftanın hemen ardından gelmesi, takımın 10 günlük süreyle yine maç yapmamasına neden oluyor. Kocaelispor, dün Çorum’da sahaya çıkan İnegölspor ile çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.