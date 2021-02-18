Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Şub 2021 - 15:23- Spor G: 18 Şub 2021 - 15:24

Yine olanlar Körfez’e oldu
mask

Misli.com 2.Lig Beyaz Grup maçları dün oynandı. Kocaelispor-Afyon,  Zonguldak Kömür-Sancaktepe maçları kar nedeniyle ertelendi, diğer maçlar oynandı. Şampiyonluk ve 1.Lig yolundaki takımlar kazandı, iki maç eksiği olan Kocaelispor otomatikman averajla geride kaldı

SAKARYA’DA BİLE MAÇ OYNANDI…

Yoğun kar yağışı, bazı maçların ertelenmesine neden olurken, hemen burnumuzun dibindeki komşu Sakarya’da, daha da fazla yağış olmasına rağmen Sakarya-Van 2.Lig maçının oynanması kafaları karıştırdı. 40 dakikalık mesafedeki bu iki farklı uygulama, TFF’nin çifte standardını da gözler önüne serdi. 1.Lig yolundaki rakiplerimiz Manisa FK, Amed, Ankara Demir, 24Erzincan, Uşakspor dünkü maçlarda da rakiplerini yenerken, haftayı bay geçen Hekimoğlu Trabzon da riske girmiş oldu. Geçen hafta da Kocaelispor yine bay olduğu için maç yapamamıştı. Bu iki maç eksiği, bir anda sıralamayı hayli değiştirdi. Kocaelispor bir anda kendini 5.sırada buluverdi.

RAKİP ÇARŞAMBA, DEPLASMANDA, BURSA İNEGÖL…

Bu senet tartışmasız en çok maçı ertelenen takım olan Kocaelispor, sezonun ilk yarısında 6 maçı devre arasında oynamış, tatil yapamamış ve doğal olarak üç günde bir maç oynayarak dünya futbol tarihine geçmişti.  Bu süreç de, Erhan Altın’ın görevinin sona ermesine kadar gelmişti. Mustafa Reşit Akçay ile anlaşan Kocaelispor sezonun kinci yarısına da sorunlu başladı. Kar yağışının, bay geçilen geçen haftanın hemen ardından gelmesi, takımın 10 günlük süreyle yine maç yapmamasına neden oluyor. Kocaelispor, dün Çorum’da sahaya çıkan İnegölspor ile çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.

18 Şub 2021 - 15:23 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince halıya serildi mask
Derince halıya serildi
Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi mask
Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi
Çiğ köfte tadında 3 puan !.. mask
Çiğ köfte tadında 3 puan !..
Bu nasıl sözleşme? mask
Bu nasıl sözleşme?
Ahmet Özer: Şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor mask
Ahmet Özer: Şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor
Kaptan Ahmet: Takım savunmamızın karşılığını aldık mask
Kaptan Ahmet: Takım savunmamızın karşılığını aldık
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı!
4 senedir birlikte yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü mask
4 senedir birlikte yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Yanan prefabrikten tomar tomar para ve altın çıktı! mask
Yanan prefabrikten tomar tomar para ve altın çıktı!
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL mask
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti mask
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti
İzmit’te şok istifa! Hakan Tanta istifa etti mask
İzmit’te şok istifa! Hakan Tanta istifa etti

GALERİ

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler mask
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar mask
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü mask
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı mask
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı mask
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL