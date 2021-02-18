Ankara Demir sessiz ve derinden geliyor: 2-3

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Ankara Demirspor’a 3-2 mağlup oldu.
Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 3
STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk **, Murat Taşçıkar **, Oğuzhan Yazır **
GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer **, Muharrem Efe **, Tuğay Adamcıl **, Sercan Kaya ** (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 83 ?), Tekin Adar *** (Erdinç Mergen dk. 86 ?), Musa Sinan Yılmazer **, Bahadır Abdulkadir Yağız ** (Hasan Kaşıkara dk. 54 ***), Raif Gündoğdu **, Berkan Yıldırım **, Ömer Alp Kulga **, Osman Torun **
TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Tolgay Kerimoğlu
ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan Avcı **, Kamil İçer **, Hasan Küçük **, Mustafa Kayabaşı ***, Serdar Eylik ***, Ayberk Altan **, Ahmet Devret **, Hasan Kaya ***, Taner Koç **, Rahmi Can Karadaş **, İlker Avşar ** (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?)
TEKNİK DİREKTÖR: Sadullah Zehir
GOLLER: Hasan Kaşıkara (dk. 65), Tekin Adar (dk. 77) (Gümüşhanespor), Mustafa Kayabaşı (dk. 49), Hasan Kaya (dk. 54), Serdar Eylik (dk. 90) (Ankara Demirspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.