Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
18 Şub 2021 - 15:24- Spor G: 18 Şub 2021 - 15:25

Ankara Demir sessiz ve derinden geliyor: 2-3
mask

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor, sahasında Ankara Demirspor’a 3-2 mağlup oldu.

Gümüşhanespor: 2 - Ankara Demirspor: 3

STAT: Yeni Şehir

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk **, Murat Taşçıkar **, Oğuzhan Yazır **

GÜMÜŞHANESPOR: Cengiz Biçer **, Muharrem Efe **, Tuğay Adamcıl **, Sercan Kaya ** (Kudret Oben Saraçoğlu dk. 83 ?), Tekin Adar *** (Erdinç Mergen dk. 86 ?), Musa Sinan Yılmazer **, Bahadır Abdulkadir Yağız ** (Hasan Kaşıkara dk. 54 ***), Raif Gündoğdu **, Berkan Yıldırım **, Ömer Alp Kulga **, Osman Torun **

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

ANKARA DEMİRSPOR: Ömercan Avcı **, Kamil İçer **, Hasan Küçük **, Mustafa Kayabaşı ***, Serdar Eylik ***, Ayberk Altan **, Ahmet Devret **, Hasan Kaya ***, Taner Koç **, Rahmi Can Karadaş **, İlker Avşar ** (Sergen Yakupçebioğlu dk. 81 ?)

TEKNİK DİREKTÖR: Sadullah Zehir

GOLLER: Hasan Kaşıkara (dk. 65), Tekin Adar (dk. 77) (Gümüşhanespor), Mustafa Kayabaşı (dk. 49), Hasan Kaya (dk. 54), Serdar Eylik (dk. 90) (Ankara Demirspor)

18 Şub 2021 - 15:24 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yine olanlar Körfez’e oldu mask
Yine olanlar Körfez’e oldu
Derince halıya serildi mask
Derince halıya serildi
Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi mask
Pirlo ve Pepe’ye Merih tepkisi
Çiğ köfte tadında 3 puan !.. mask
Çiğ köfte tadında 3 puan !..
Bu nasıl sözleşme? mask
Bu nasıl sözleşme?
Ahmet Özer: Şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor mask
Ahmet Özer: Şanssızlıklar yakamı bir türlü bırakmıyor
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı!
4 senedir birlikte yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü mask
4 senedir birlikte yaşadığı sevgilisini tabancayla öldürdü
Yanan prefabrikten tomar tomar para ve altın çıktı! mask
Yanan prefabrikten tomar tomar para ve altın çıktı!
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL mask
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti mask
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti
İzmit’te şok istifa! Hakan Tanta istifa etti mask
İzmit’te şok istifa! Hakan Tanta istifa etti

GALERİ

Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler mask
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar mask
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü mask
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı mask
Kar yağışı D-100'de trafiği yoğunlaştırdı
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı mask
Kontrolden çıkan otomobil iş yerine böyle daldı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL