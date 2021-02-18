Zincir markete getirilen yasaklar küçük esnafı güldürmedi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni taslağa göre zincir marketlerde mobilya, cep telefonu, televizyon satışı yasaklanacak. Küçük esnafın korunması adına 1500 metrekareden büyük olan zincir marketlerin ise sadece pazar günü olmak üzere saat 11.00’den önce açılması yasaklanacak. Bakkal ile marketler arasında 200 metrelik mesafe olacak. Sunulan yeni taslakla ilgili Kocaeli'deki bakkalların yorumlarını aldık. Küçük esnaf, getirilen kısıtlamalar doğrultusunda "hafta içi" zincir marketlerin geç açılması gerektiğini söyledi.

"HAFTA SONU TAMAMEN YASAKLANSIN"

Fatih Çınar, "Büyük marketlerin sadece pazar günleri geç açmasının bizim için bir faydası yok. İnsanlar zaten hafta içi alışverişini yapıyor hafta sonu geç uyanıyorlar. Zaten şu an her yerde zincirleme marketler var. Arabaya binmene gerek yok markete gitmek için. Bize bir faydası olacaksa belki tüm gün haftasonu kapatılır. O zaman bir hareketlilik yaşayabiliriz" dedi.

"KÜÇÜK ESNAF ÖLDÜ"

Başaran Öztürk, "İnsanlar artık küçük esnafa zaten uğramıyorlar. Pazar günleri geç açılmasının bizim için bir faydası yok. Genel olarak her tarafta zincirleme marketler var. Bu saatten sonra bunun önüne geçilebileceğini düşünmüyorum. Sigara ya da teknolojik aletlerin satılmaması bizi etkilemez. Biz zaten sigaradan çok kar almıyoruz. Benim düşüncem küçük esnaf öldü" dedi.

"PAZARLARI TAMAMEN KAPATILMALI"

Yasin Öztürk, "Pazar günleri tamamen kapalı olsa biraz daha hareketlilik olabilirdi. Sigara ve teknolojik bazı aletler gibi ürünlerin kısıtlanması iyi oldu. Şimdiki insanımız büyük marketlere gidince tüm işini oradan görüp küçük esnafı unutuyor. Telefon almaya gittiğinde oradan market alışverişini de karşılıyor. Bu sigarada da böyle" dedi.

"HAFTA İÇİ GEÇ AÇILMALI"

Ömer Faruk Turan, "Pazar günleri saat 11.00'dan sonra marketin açılması bizi çok etkilemez, sadece marketin geç açılmasını sağlar. Hafta içi bu yasak gelse tabii ki bize biraz daha canlılık katar. Marketlerde daha fazla denetlemeler olması gerektiğini düşünüyorum. Stok yapmaları bizi çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

"MAHALLE İÇİNDE MARKET OLMAMALI"

Özcan Oral, "Bu kısıtlamaların bize hiçbir getirisi yok. Mahallelerde adım başı zincir market dolu. Öncelikle bu sorun çözülmeli. Mahalle içinde market olmamalı. Bunların hiçbiri çözüm değil. Markette 4 tane su alırsan tanesini 5 liradan satıyor. Ben sadece tanesini 5 liradan satıyorum, 4 tane almak zorunda değil. Öncelikle vatandaş küçük esnafı korumalı" dedi.

"HAFTA SONU İŞ YAPMIYORUZ"

Bilal Özkan, "Biz zaten hafta sonu iş yapamıyoruz. Bu sistem hafta içi olsa bizim için daha makul olurdu. Sigaradan çok fazla kar elde etmiyoruz fakat en azından sigarasını alırken başka şeyleri de görüp alışveriş yapabiliyor vatandaş. Marketlerin sigara satmamasının bu konuda faydalı olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"BAKKAL, VERESİYE ERZAK DAĞITAN BİR BANKADIR"

Mehmet Çakır, "Marketler sigara satmamalı, marketler buzdolabı satmamalı. Bunlar zaten geç alınmış bir karar ama iyi ki de alınmış. Fırınlar kola satıyor, marketler buzdolabı satıyor. Küçük esnaf nasıl bunların altından kalkacak. Fırın ekmeğini satmalı, kolasını vatandaş bakkaldan almalı. Bunların önüne geçilmeli. Bakkallara sahip çıkılmalı, bakkal veresiye erzak dağıtan bir bankadır" dedi.