Bakkallar Odası: Önerilen yasa yetersiz

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yeni yasa taslağını gazetemize değerlendiren Kocaeli Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, önerilen taslağı yetersiz bulduğunu söyledi. Kütük, "Bizim görüşlerimiz tabii ki bu konuyla ilgili alındı. Daha tam anlamıyla bir yasa çıkmadı. Türkiye Konfederasyon Başkanı esnafın en tepesindeki başkan konuya çok vakıf ve bakkallar oda başkanlığından gelen biri. İnanıyoruz ki bu konu hakkında gereğini yapacaktır. Bizim önerdiğimiz taslakta 5 binin altında nüfus sayısı olan mahallelerde zincirleme marketlerin açılmaması, 50 bin mesafe kriteri konulması yönünde” dedi.

"HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI"

Kütük, “Her mahallede iki, üç tane zincirleme market var bunlar bakkal esnafı için büyük sorun teşkil ediyor. Aynı zamanda sadece sigara, teknolojik aletler değil ekmeğinde markette satılmasından yana değiliz. Herkes kendi işini yapmalı. Bir market beyaz eşya ya da telefon satmamalı tabiki bu diğer esnafları da zarara sokuyor. Bu sebeple marketlerin sigara ve beyaz eşya, telefon gibi ürünleri satmaması doğru alınmış bir karar” diye konuştu.

"HAFTADA BİR GÜN KAPALI OLMALI"

Zincir marketlerin haftada bir gün kapalı olması gerektiğini ifade eden Kütük, “Özellikle pandemi döneminde biz esnafa destek olunması adına haftada bir gün zincirleme marketlerin kapalı olmasını önerdik. Saat 11.00'e kadar marketlerin açılmaması bizim için yeterli olmayacaktır. Biz zincirleme marketlerin sürekli olarak 10.00'da açılıp 20.00'de kapanmasından yanayız. Aynı şekilde resmi günlerde ya da dini bayramlarda da marketler kapalı olabilir. Biz görüşlerimizi tüm üst kuruluşlarımıza bildirdik. Tabii ki şu an daha tam anlamıyla bir yasa çıkmadı" dedi.