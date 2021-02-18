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18 Şub 2021 - 21:46- Gündem G: 18 Şub 2021 - 21:50

Kocaeli’de yüz yüze eğitime buzlanma tatili

Kocaeli Valiliği, kar sebebi ile yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını duyurdu

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Kocaeli’de yüz yüze eğitim faaliyetleri, kar yağışı sebebi ile kar yağışı sebebi ile 4 gün boyunca ertelenmişti. Kocaeli Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, yüz yüze eğitim faaliyetlerine verilen aranın, kar yağışı sebebiyle yarın da uzatılmasına karar verildiği duyuruldu.

İDARİ İZİZLİ SAYILACAK

Kamu kurumlarında engelli ve hamile personellerin de yarın izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Olumsuz hava şartları ile buzlanma ve don olayları 19 Şubat 2021 Cuma günü de devam edeceğinden, yapılan değerlendirmelere göre; resmî-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerimiz, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarımız ile özel okullardaki takviye kurslarımız da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında ‘yüz yüze eğitim’ faaliyetlerine İlimiz genelinde 18 Şubat 2021 Cuma günü ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl ve engellilerimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen tatil süresince idari izinli sayılacaklardır."
# eğitim, Kocaeli

18 Şub 2021 - 21:46 - Gündem

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