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18 Şub 2021 - 21:50- Gündem G: 18 Şub 2021 - 21:54

Bakan Koca kritik tabloyu açıkladı! 83 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 18 Şubat tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600'e yükseldi. Bugün 83 kişi hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Şubat'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 640'ı semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 83 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 27 bin 821'e, vaka sayısı ise 2 milyon 616 bin 600'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 217 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye yükselirken, ağır hasta sayısı bin 187 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.
# koronavirüs

18 Şub 2021 - 21:50 - Gündem

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