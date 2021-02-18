İzmit Belediyesinden Körfez ve Sanayi mahallerinde kar mesaisi 

Zorlu kış şartlarına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlarıyla seferber olan İzmit Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Körfez ve Sanayi mahallelerinde İzmit Belediyesi ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışması yapıldı.



VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR



Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar küreme aracı ile mahallelere giderek ana caddeler ve durak önleri başta olmak üzere ara sokaklarda küreme çalışması yaptı. Çalışmaları evlerini önünden takip eden vatandaşlar da yollardaki karları küreyen İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek kolaylıklar diledi.