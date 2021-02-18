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18 Şub 2021 - 21:58- Gündem G: 18 Şub 2021 - 21:59

İzmit Belediyesinden Körfez ve Sanayi mahallerinde kar mesaisi 

Kentin her noktasında zorlu kış şartlarına karşı mücadele veren İzmit Belediyesi, Körfez ile Sanayi mahallelerinde yoğun kar yağışı sonrası yollarda biriken karları küredi

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Zorlu kış şartlarına karşı vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına tüm imkânlarıyla seferber olan İzmit Belediyesi ekipleri, kentin dört bir yanında kar küreme çalışmalarını sürdürüyor. İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle Körfez ve Sanayi mahallelerinde İzmit Belediyesi ekiplerince kar küreme ve temizleme çalışması yapıldı. 


VATANDAŞLARDAN TEŞEKKÜR


Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar küreme aracı ile mahallelere giderek ana caddeler ve durak önleri başta olmak üzere ara sokaklarda küreme çalışması yaptı. Çalışmaları evlerini önünden takip eden vatandaşlar da yollardaki karları küreyen İzmit Belediyesi ekiplerine teşekkür ederek kolaylıklar diledi.
# İzmit, Körfez

18 Şub 2021 - 21:58 - Gündem

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