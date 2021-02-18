Ford Otosan, Gölcük Belediyesine 5 adet araç hediye etti

Gölcük’te kurulu bulunan ve bölgenin otomotiv devleri arasında yer alan Ford Otosan Fabrikası, Gölcük Belediyesine hizmet için kullanmak üzere 5 adet araç hediye etti. Araçlar, Ford yetkili servisi Esoto Satış Müdürü Alper Çankaya tarafından Gölcük Belediyesi ekiplerine teslim etti. 2020 model olan ve sıfır kilometredeki 5 adet Ford Tourneo Courier araçlar düzenlenecek resmi işlemlerinin ardından Gölcük Belediyesi bünyesindeki araç filosuna eklenerek sosyal hizmetler bölümünde kullanılacak.