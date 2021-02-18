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18 Şub 2021 - 23:58- Gündem G: 18 Şub 2021 - 23:59

Ford Otosan, Gölcük Belediyesine 5 adet araç hediye etti

Gölcük’te bulunan Ford Otosan Fabrikası, Gölcük Belediyesi’ne hizmet için kullanmak üzere 5 adet sıfır kilometre araç hediye etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Gölcük’te kurulu bulunan ve bölgenin otomotiv devleri arasında yer alan Ford Otosan Fabrikası, Gölcük Belediyesine hizmet için kullanmak üzere 5 adet araç hediye etti. Araçlar, Ford yetkili servisi Esoto Satış Müdürü Alper Çankaya tarafından Gölcük Belediyesi ekiplerine teslim etti. 2020 model olan ve sıfır kilometredeki 5 adet Ford Tourneo Courier araçlar düzenlenecek resmi işlemlerinin ardından Gölcük Belediyesi bünyesindeki araç filosuna eklenerek sosyal hizmetler bölümünde kullanılacak. 

18 Şub 2021 - 23:58 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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