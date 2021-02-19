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19 Şub 2021 - 16:20- Siyaset G: 19 Şub 2021 - 16:25

HDP'li Gergerlioğlu'na hapis cezası

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onad...
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Yargıtay 16. Ceza Dairesi, HDP Kocaeli Milletvekili Gergerlioğlu'na "terör örgütü propagandası yapma" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onadı
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19 Şub 2021 - 16:20 - Siyaset

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