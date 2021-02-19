Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
19 Şub 2021 - 16:31- Gündem G: 19 Şub 2021 - 16:32

5 çocuk annesi koronaya yenildi

Derince Dumlupınar Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk annesi Emine Gencer Covid-19 nedeniyle vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Derince Dumlupınar Mahallesinde ikamet eden esnaf merhum Eyüp Gencer’in eşi 5 çocuk annesi Emine Gencer (66) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.
# covid-19, çocuk, Derince

19 Şub 2021 - 16:31 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesi Genel İş Sendikası TİS’te anlaştı mask
İzmit Belediyesi Genel İş Sendikası TİS’te anlaştı
Özel öğrencilere barista eğitimi mask
Özel öğrencilere barista eğitimi
İzmit Belediyesi Regaip Kandili vesilesiyle kandil simidi dağıttı mask
İzmit Belediyesi Regaip Kandili vesilesiyle kandil simidi dağıttı
GTÜ’den “YÖK Anadolu Projesi” Kapsamında Siirt Üniversitesine Ziyaret    mask
GTÜ’den “YÖK Anadolu Projesi” Kapsamında Siirt Üniversitesine Ziyaret   
Büyükşehir’in temin ettiği kar bıçakları traktörlere takılıyor mask
Büyükşehir’in temin ettiği kar bıçakları traktörlere takılıyor
Bayraktar köyü biberiye ile kalkınacak   mask
Bayraktar köyü biberiye ile kalkınacak  
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı! mask
Meteoroloji'den Kocaeli için yoğun kar yağışı uyarısı!
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin” mask
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin”
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL mask
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti mask
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti
Mahmut Yıldırım vefat etti mask
Mahmut Yıldırım vefat etti
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular

GALERİ

Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi mask
Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı! mask
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı!
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler mask
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar mask
Beyaz örtüyle kaplanan Kocaeli’de kartpostallık manzaralar
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü mask
TEM otoyolu işte böyle savaş alanına döndü
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL