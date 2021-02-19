Çayırova’da yıkım çalışması yapılacak  

Çayırova ilçesi Fatih Caddesi’nin 5219. Sokak ve 5218. Sokak kesişimi arasında kalan bölümde yer alan 93 kapı numaralı binada yıkım yapılacak. Hafta sonu 2 gün süreyle yapılacak çalışma süresince Fatih Caddesi’nde araç geçişine izin verilmeyecek.
ARAÇ GEÇİŞİNE İZİN YOK
Çayırova İlçesi Fatih Caddesi’nde yer alan bir binada hafta sonu yıkım işlemi yapılacak. 5219. Sokak ve 5218. Sokak kesişimi arasında kalan bölümde yer alan 93 kapı numaralı binada yapılacak çalışması 20 – 21 Şubat günü yapılacak. Çalışma nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca araç geçişine izin verilmeyecek. Çalışma süresince araç sürücüleri alternatif güzergahları kullanabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.