CHP’li meclis üyelerinden yeni müftüye ziyaret

Uzun yıllar Darıca İlçe Müftülüğü görevini yapan Muharrem Bilgiç’in emekli olması sebebiyle Darıca İlçe Müftülüğü’ne Balıkesir İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar atandı. Çınar’ı ilk olarak Darıca Belediyesi CHP Meclis Üyesi Özkan Sarıtoprak ve beraberindeki meclis üyeleri ziyaret etti. Müftü Çınar’a yeni görevinin hayırlı olmasını dileyen Özkan Sarıtoprak, geçmişte olduğu gibi her zaman müftülüğe destek olacaklarını dile getirdi.
SİZLERİ GÖRÜNCE MUTLU OLDUM
Darıca müftüsü olarak göreve başlayan Zeynal Abidin Çınar, göreve başladığı gibi kendisini ziyaret eden meclis üyelerine teşekkür ederek, “Görevi dün devraldım. Bugün beni ziyaret ettiniz. Misafirperverliğiniz beni çok mutlu etti. Darıca’da el birliği ile çalışacağız, Darıca için elimizden geleni yapacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.