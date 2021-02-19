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19 Şub 2021 - 19:13- Gündem G: 19 Şub 2021 - 19:15

Virüsten 82 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 82 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 7 bin 419 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 82 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 27 bin 903’e yükseldi. Toplamda 32 milyon 98 bin 166 test yapıldı. Bugün yapılan 116 bin 674 testten, 7 bin 419 yeni vaka sayısı, 638 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2 milyon 624 bin 19 olduğu, bugün iyileşen 7 bin 498 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 511 bin 548’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 1 bin 185 olduğu açıklandı.
# covid-19

19 Şub 2021 - 19:13 - Gündem

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