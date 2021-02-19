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19 Şub 2021 - 18:43- Ekonomi G: 19 Şub 2021 - 19:19

Hyundai’den kaçırılmayacak son hafta fırsatı

Otomotiv sektörünün önde gelen markalarından biri olan Hyundai, üstün satış avantajlarına devam ediyor. Şubat ayının sonuna kadar geçerli olacak kampanyada sıfır faiz imkanı sunan Hyundai Assan, en çok talep gören modellerinde nakit indirimleri de yapıyor.

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Sportif görüntüsüyle dikkat çeken Hyundai Tucson N Line’da 37.000 TL’ye varan nakit indirimi ve aynı zamanda sıfır faiz kampanyası var. En az Tucson kadar segmentinde üst sıralarda yer alan KONA ise makyajlı olarak geçtiğimiz Aralık ayında satışa sunulmuştu. KONA da rekabetçi yapısıyla öne çıkarken aynı zamanda 219.605 TL’den başlayan fiyat etiketiyle yeni sahibini bekliyor. Kampanya dahilinde sadece SUV’larda değil aynı zamanda Türkiye’de ürettiği i10 ve i20 modellerinde de üstün avantajlar sunuyor. Hyundai Assan, i10 modelinde 6 ay sonra ödeme imkanı sağlarken, üstelik 4.000 TL’ye varan indirim de yapıyor. Baştan sona yenilenerek geçtiğimiz aylarda satışa sunulan Yeni i20 modelinde de sıfır faiz ve 11.000 TL’ye varan indirim yapılıyor. Hyundai, Türkiye çapına yayılmış 60’tan fazla yetkili satıcısıyla haftasonları da tüm tüketicilere online hizmet veriyor. Yeni modeller ve kampanyalar hakkında bilgi almak isteyenler hyundai.com.tr veya kendilerine en yakın Hyundai Yetkili Satıcıları’nı ziyaret edebilirler.

19 Şub 2021 - 18:43 - Ekonomi

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