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19 Şub 2021 - 19:54- Spor G: 19 Şub 2021 - 19:55

Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Batman Petrolspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF maç i...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Batman Petrolspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF maç ile ilgili yeni tarihi belirledi. Buna göre Gölcükspor – Batman Petrolspor maçı 7 Mart Pazar günü oynanacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.

19 Şub 2021 - 19:54 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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