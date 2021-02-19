3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Batman Petrolspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF maç ile ilgili yeni tarihi belirledi. Buna göre Gölcükspor – Batman Petrolspor maçı 7 Mart Pazar günü oynanacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.
19 Şub 2021 - 19:54- Spor Güncelleme: 19 Şub 2021 - 19:55
Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak
3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Batman Petrolspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF maç i...
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.