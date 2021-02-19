Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Gölcükspor’un Batman Petrolspor ile oynayacağı maç yoğun kar yağışı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. TFF maç ile ilgili yeni tarihi belirledi. Buna göre Gölcükspor – Batman Petrolspor maçı 7 Mart Pazar günü oynanacak. Gölcük İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.00’te başlayacak.