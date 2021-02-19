Tahkimden ret!

Kocaelispor Kulübü eski futbolcuları Talha Mayhoş ve Serdar Ümit Deniz alacakları için TFF’ye başvurmuştu. TFF’den yeşil siyahlı kulübe ihtar gönderilmesine rağmen ödeme yapılmadı ve Kocaelispor konu ile ilgili tahkim başvurdu. Tahkim Kurulu iki futbolcu ile ilgili yapılan itirazların ardından kararını verdi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından başvuruların ikisi de reddedildi.
İki futbolcu da sözleşmelerine, ikinci yılları için 30 Ağustos 2020 tarihine ödeme emri koydurmuştu. Bu ödeme ve sonrasındaki ihtardan ötürü de her hangi ödeme yapılmadığı için futbolcu tek taraflı fesih hakkı elde etti. Geçen sezon yıllık 500 bin liraya oynayan iki futbolcunun sözleşmesinde bir sonraki sezon yüzde 20 zam yazılıyor. Futbolcularla ilgili TFF’den toplam 600 liralık yeni yazının kısa bir süre içinde kulübe gelmesi bekleniyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.