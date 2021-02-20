Sefa Narin cevap hakkını kullandı

Sezonun devre arasında Serik Belediyespor’dan Bayburt Özel İl İdare Spor Kulübü’ne transfer olan Sefa Narin, Antalya ekibinden ayrılış nedenlerini anlattı. Sefa, Engin Korukır’ın kendisi ile ilgili söylemleri karşısında da cevap hakkını kullandı.

TEKLİF VARDI AMA ENGİN HOCAMIN DAVETİNİ KABUL ETTİM

Engin Korukır’ın isteği üzerine zorluk çıkarmadan Serik Belediyespor ile anlaştığını ifade eden Sefa şu ifadelere yer verdi: Kocaelispor’la ayrıldıktan sonra bana teklifler vardı. Kararımda en önemli etken Engin hocanın beni araması ve istemesiydi. Hatta daha iyi teklifler yapan kulüpler olmasına rağmen Engin hocamın araması üzerine Serik Belediyespor ile görüşmek için Antalya’ya gittim ve zorluk çıkarmadan anlaştık.

DEVRE ARASINA KADAR 1 MAÇ BAŞI BİLE ALMADIK

Bu süreçte elimden geldiğince devre arasına kadar olan zamanda iyi bir performans gösterdim ve hocamı mahcup etmeden hem saha içinde hem de dışarıda en iyi şekilde temsil ettim. Ancak devre arasına kadar peşinatın sadece bir kısmını alırken, bir tane bile maç başı almadık. Ben de Serik’teki eski futbolcu arkadaşlarım devre arasına kadar fazlasıyla idare etti ama bir yere kadar insan sabır gösterebildik.

ARKADAŞLARIMI YARI YOLDA BIRAKAMAZDIM

Bizim geçim kaynağımız sadece futbol. Doğal olarak birçok takımın yaptığı gibi tepki vermek için takım antrenmana çıkmama kararı alındı ve toplu bir hareket sonucu ilk etapta 4 kişi kadro dışı kaldı. Bunların arasında ben yoktum ve yola çıktığımız arkadaşlarımızı yarı yolda bırakmamak için antrenmana çıkmama kararımız devam etti. Eğer çıksaydık tek suçlu o dört arkadaşımız olacaktı. Antrenmana çıkmadığımız diğer günler 2-3 kişi her gün kadro dışı bırakıldı.

BİR KARAR ALMIŞTIK

Kulüp başkanımız ile bir görüşme gerçekleştirdim. Beni kadro dışı bırakmayacağını, son güne kadar bekleyeceğini söyledi. Hatta -Dünya tersine dönse arkadaşlarınız affedilmeyecek- diye de vurguladı. Ben de başkanımıza “Başkanım bir karar aldık, ben bu kararı destekliyorum. Arkadaşlarımız kadro dışı kaldı, ben devam edemem” dedim. O da tekrarladı “Onların hiçbir şekilde dönüşü olmayacak. Transfer sezonu pazartesi (1 Şubat son gün) bitiyor ve isimleri de federasyona verilmeyecek” dedi.

ZOR DURUMDA KALDIM

Başkanımıza “Bir tarafta takım arkadaşlarım, diğer tarafta da beni buraya getiren Engin hocam var. Onun için zor durumdayım. Helalleşip ayrılmak benim için en doğrusu olacak” dedim. İlk başta kabul etmese de olay devam ettiği için ayrılma konusunda anlaştık. Bu sırada benle ilgilenen Bayburt yönetimi devreye girdi yeni bir yapılanma olduğunu, benimle çalışmak istediklerini başkanımız ve hocalarımıza söylediler. Ben de tekliflerini kabul ettim.

DAHA ÖNCE VAR MI BİLMİYORUM

Serik’ten giderken alacaklarımın yüzde 70’i bırakarak ve Serikspor’a 125 bin lira bonservis kazandırarak ayrılmış oldum. Serik ekibi daha önce bir futbolcudan bonservis kazandı mı gerçekten bilmiyorum. Ardından Serikspor’daki herkesle helalleşerek ayrıldım. Ayrılığımda Engin hocamın alakası yoktur. Engin hocamla da bireysel olarak hiçbir sorunum olmadı, olmaz da. Bana kattıkları için de Serik ekibine hem de Engin hocama başarılar diliyorum.

BAYBURT’TA ÇOK İYİ KARŞILANDIM

Anlattıklarım ve içinde geçen kişilerle de her yerde yüzleşmeye varım. Bayburtspor’a gelirsem. Burada çok güzel karşılandım. Her şey yolunda gidiyor. Mutluyum. Yeni yapılanmayla güzel bir ikinci yarı başlangıcı yaptık. 4 maçlık seri yakaladık ve düşme potasından çıkıp farkı açtık. Bu sezonu da en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Tabii ki Kocaelispor’u da yakından takip ediyorum. İnşallah sezon sonunda 1. Lig’e çıkarlar. İzmit’e kucak dolusu sevgiler, selamlar.