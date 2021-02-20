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20 Şub 2021 - 02:59- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 03:00

Gürültü ihbarına giden 2 polis bıçaklandı

Derince Yenikent Mahallesindeki bir evden gelen yüksek gürültü şikayeti üzerine adrese giden 2 polis memuru bıçaklı saldırıya uğradı. Yaralanan polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken evde bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Yenikent Mahallesi Pehlivan Sokak üzerinde bulunan sitedeki bir dairede gürültü yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri adrese giderek kontrol etmek istedi. Evde bulunan kişileri uyarmak için kapıyı çalan polis, içerideki 2 kişiye cezai işlem uygularken evde bulunan kişilerden biri polis ekiplerine bıçakla saldırdı. Olayda bir polis memuru çenesinden bir polis memuru da kasığından bıçaklanarak yaralanırken şüphelilerden biri de sırtından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. İsimleri öğrenilemeyen kişilerden biri evde, diğeri ise apartman boşluğunda yakalanarak gözaltına alındı. Bıçaklanan polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

# Derince, eğitim

20 Şub 2021 - 02:59 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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