Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde cuma günü 18:00 ile 21:00 arasında yurt genelinde ‘Kumar ve oyun makineleri’ uygulaması gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda ise 180 işyeri ve 2 dernek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 827 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirilirken yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında tutanak ile tebliğ düzenlendi. Ayrıca koronavirüs salgını kapsamında çıkarılan genelgelere aykırı olarak faaliyet sürdüren 2 işletme hakkında da idari işlem uygulandı. Öte yandan yapılan kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 14, maske takma kuralına uymayan 11 kişi ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1 kişi olmak üzere toplam 26 kişiye idari ceza uygulandı.
20 Şub 2021 - 03:01- Asayiş Güncelleme: 20 Şub 2021 - 03:02
Kocaeli’de kumar ve oyun makineleri uygulaması
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde düzenlenen kumar ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli ihlallerden dolayı 26 kişiye cezai işlem uygulandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.