Kocaeli’de kumar ve oyun makineleri uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde cuma günü 18:00 ile 21:00 arasında yurt genelinde ‘Kumar ve oyun makineleri’ uygulaması gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda ise 180 işyeri ve 2 dernek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 827 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirilirken yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında tutanak ile tebliğ düzenlendi. Ayrıca koronavirüs salgını kapsamında çıkarılan genelgelere aykırı olarak faaliyet sürdüren 2 işletme hakkında da idari işlem uygulandı. Öte yandan yapılan kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 14, maske takma kuralına uymayan 11 kişi ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1 kişi olmak üzere toplam 26 kişiye idari ceza uygulandı.