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20 Şub 2021 - 03:01- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 03:02

Kocaeli’de kumar ve oyun makineleri uygulaması

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli genelinde düzenlenen kumar ve oyun makineleri uygulamasında çeşitli ihlallerden dolayı 26 kişiye cezai işlem uygulandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde cuma günü 18:00  ile 21:00 arasında yurt genelinde ‘Kumar ve oyun makineleri’ uygulaması  gerçekleştirildi. Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda ise 180 işyeri ve 2 dernek kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 827 kişiye kimlik kontrolü gerçekleştirilirken yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 2 kişi hakkında tutanak ile tebliğ düzenlendi. Ayrıca koronavirüs salgını kapsamında çıkarılan genelgelere aykırı olarak faaliyet sürdüren 2 işletme hakkında da idari işlem uygulandı. Öte yandan yapılan kontrollerde sosyal mesafe kuralına uymayan 14, maske takma kuralına uymayan 11 kişi ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını ihlal eden 1 kişi olmak üzere toplam 26 kişiye idari ceza uygulandı.
# Kocaeli, koronavirüs

20 Şub 2021 - 03:01 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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