Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi

Kocaelispor’da alt yapıda görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri yapıldı ve lisansları çıktı. Daha önce U-15 Teknik Sorumlusu olarak gösterilen ve Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından Hakan Bayraktar ile ilgili hata da düzeltildi. Bayraktar ile sözleşme yapılabilmesi için alt yapıda boş olan departman uygun görüldü ve Bayraktar, U-14 Teknik Sorumlusu olarak gösterildi.

1’ER AYLIK MAAŞLARI ELDEN VERİLDİ

Kocaelispor’da 2 yıldır başarı ile çalışan, aynı zamanda yeşil siyahlı kulübün hem alt yapısında hem de alt yapısında forma giyen Murat Tiryaki’ye ise hakkı teslim edildi ve genç çalıştırıcı ile U-15 Teknik Sorumlusu olarak anlaşma yapıldı. Öte yandan sigortaları da başlayan antrenörlere 1’er aylık maaşları elden verildi. Kalan 4 ya da 5 aylık alacakları için de planlama yapılacağı öğrenildi.