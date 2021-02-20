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20 Şub 2021 - 03:21- Spor G: 20 Şub 2021 - 03:22

Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi

Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi Kocaelispor’da alt yapıda görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri yapıldı ve lisansları çıktı. Daha önce U-15 Tek...

Erdem ÖVÜÇ
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Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi

Kocaelispor’da alt yapıda görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri yapıldı ve lisansları çıktı. Daha önce U-15 Teknik Sorumlusu olarak gösterilen ve Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından Hakan Bayraktar ile ilgili hata da düzeltildi. Bayraktar ile sözleşme yapılabilmesi için alt yapıda boş olan departman uygun görüldü ve Bayraktar, U-14 Teknik Sorumlusu olarak gösterildi.

1’ER AYLIK MAAŞLARI ELDEN VERİLDİ

Kocaelispor’da 2 yıldır başarı ile çalışan, aynı zamanda yeşil siyahlı kulübün hem alt yapısında hem de alt yapısında forma giyen Murat Tiryaki’ye ise hakkı teslim edildi ve genç çalıştırıcı ile U-15 Teknik Sorumlusu olarak anlaşma yapıldı. Öte yandan sigortaları da başlayan antrenörlere 1’er aylık maaşları elden verildi. Kalan 4 ya da 5 aylık alacakları için de planlama yapılacağı öğrenildi.

20 Şub 2021 - 03:21 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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