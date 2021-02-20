Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi
Kocaelispor’da alt yapıda görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri yapıldı ve lisansları çıktı. Daha önce U-15 Teknik Sorumlusu olarak gösterilen ve Mustafa Reşit Akçay’ın yardımcılarından Hakan Bayraktar ile ilgili hata da düzeltildi. Bayraktar ile sözleşme yapılabilmesi için alt yapıda boş olan departman uygun görüldü ve Bayraktar, U-14 Teknik Sorumlusu olarak gösterildi.
1’ER AYLIK MAAŞLARI ELDEN VERİLDİ
Kocaelispor’da 2 yıldır başarı ile çalışan, aynı zamanda yeşil siyahlı kulübün hem alt yapısında hem de alt yapısında forma giyen Murat Tiryaki’ye ise hakkı teslim edildi ve genç çalıştırıcı ile U-15 Teknik Sorumlusu olarak anlaşma yapıldı. Öte yandan sigortaları da başlayan antrenörlere 1’er aylık maaşları elden verildi. Kalan 4 ya da 5 aylık alacakları için de planlama yapılacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.