Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bu akşam (Cuma) İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 17.30’da başlayacak. Kağıtspor’da eksik basketbolcu bulunmazken hedef son sıradaki rakibini mağlup edip 19. maçında 12. galibiyetini elde etmek. Kağıtspor ligde 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonrasını maç eksiği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer alıyor.
20 Şub 2021 - 03:22- Spor Güncelleme: 20 Şub 2021 - 03:23
Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor
Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bu akşam (Cuma) İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Caferağa Spor S...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.