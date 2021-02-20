Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Şub 2021 - 03:22- Spor G: 20 Şub 2021 - 03:23

Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bu akşam (Cuma) İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Caferağa Spor S...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kağıtspor bu akşam (Cuma) İstanbul Basket ile deplasmanda karşılaşacak. İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak olan maç saat 17.30’da başlayacak. Kağıtspor’da eksik basketbolcu bulunmazken hedef son sıradaki rakibini mağlup edip 19. maçında 12. galibiyetini elde etmek. Kağıtspor ligde 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonrasını maç eksiği ile Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’un ardından ikinci sırada yer alıyor.
# Büyükşehir, İstanbul

20 Şub 2021 - 03:22 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor mask
Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor
Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi mask
Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi
Tahkimden ret! mask
Tahkimden ret!
Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak mask
Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak
Ankara Demir sessiz ve derinden geliyor: 2-3 mask
Ankara Demir sessiz ve derinden geliyor: 2-3
Yine olanlar Körfez’e oldu mask
Yine olanlar Körfez’e oldu
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin” mask
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin”
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL mask
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti mask
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti
Mahmut Yıldırım vefat etti mask
Mahmut Yıldırım vefat etti
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık mask
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık

GALERİ

Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı mask
Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi mask
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
İzmit Belediyesinden muhtarlara doğum günü sürprizi mask
İzmit Belediyesinden muhtarlara doğum günü sürprizi
Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi mask
Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı! mask
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı!
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler mask
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL