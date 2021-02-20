Kural ihlali yapan 269 kişiye para cezası

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri tarafından 19 Şubat günü yapılan kontrollerde bin 87 iş yeri denetlenirken 16 bin 353 kişi sorgulandı. Yapılan denetimlerde sosyal mesafe kuralına uymayan 18 şahsa, karantina tedbirine uymayan 1 şahsa, maske takma kuralına uyulmadığı için 114 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 45 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 81 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 6 işyerine ve koronavirüs tedbirlerine uymayan 4 işyeri olmak üzere toplam 269 şahsa idari para cezası uygulandı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 89 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan trafik tedbirlerine istinaden yapılan denetimlerde yolcu taşımacılığı yapan, belediye, halk otobüsleri ve minibüsler olmak üzere bin 90 araç ve sürücüsü, terminalde yolcu taşımacılığı yapan 171 araç ve sürücüsü olmak üzere toplam bin 261 araç kontrol edildi.