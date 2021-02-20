Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
20 Şub 2021 - 03:25- Spor G: 20 Şub 2021 - 03:26

Periler kader maçlarına çıkıyor!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor son maçını Rusya’dan Dinamo Kursk ile oynadı. İlk yarıda rakibi karşısında...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
mask

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor son maçını Rusya’dan Dinamo Kursk ile oynadı. İlk yarıda rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan ekibimiz ikinci yarıda as oyuncularının dinlenmesi ile maçı 84-46 kaybetti. Bu maçın ardından Avrupa macerasını için noktalayan kızlarımız tüm dikkatini lige çevirdi.

WHEELER’İN LİDERLİĞİNDE

İzmit Belediyespor üç gün içinde çok önemli iki maça birden çıkacak. İlk 8 için rakipleri olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basket’i İzmit’te konuk edecek olan mavi yeşilliler maçları kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Dinamo Kursk maçının ikinci yarısında dinlendirilen Wheeler’in liderliğindeki İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasındaki maç 22 Şubat Pazartesi saat 17.00’de başlayacak.

KAZANIRSAK ÇOK İYİ OLACAK

Üç gün sonraki Çukurova maçı ise 14.00’te başlayacak iki karşılaşma da Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Öte yandan kızlar 28 Şubat’ta ise zorlu Galatasaray deplasmanında konuk olacak. Perilerin bu üç maçta elde edeceği 2 galibiyet ilk 8 için takıma derin bir nefes aldıracak. İzmit’in ligdeki kalan maçları ise Adana (İ), Nesibe Aydın (D) ve Fenerbahçe (İ) ile olacak.

# İzmit, Büyükşehir

20 Şub 2021 - 03:25 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Periler kader maçlarına çıkıyor! mask
Periler kader maçlarına çıkıyor!
Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor mask
Kağıtspor, İstanbul Basket oynuyor
Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi mask
Murat Tiryaki’ye hakkı teslim edildi
Tahkimden ret! mask
Tahkimden ret!
Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak mask
Gölcük - Batman maçı 7 Mart’ta oynanacak
Engin Korukır ile Serik’in yükselişi sürüyor mask
Engin Korukır ile Serik’in yükselişi sürüyor
Anket Derince Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin” mask
“Beğenmeyen karşı kaldırımdan gitsin”
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL mask
Gebze’de imzalar atıldı! en düşük maaş 4 bin 550 TL
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti mask
Ethem Sancak, Kocaeli Büyükşehir’i şikayet etti
Mahmut Yıldırım vefat etti mask
Mahmut Yıldırım vefat etti
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular mask
İş yerinin duvarını kırıp kuyumcu soydular
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık mask
Valilik duyurdu: Pazar günü de açık

GALERİ

Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı mask
Başiskele’de korkutan kaza: 2 yaralı
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi mask
Karda kayan araçlara polisler omuz verdi
İzmit Belediyesinden muhtarlara doğum günü sürprizi mask
İzmit Belediyesinden muhtarlara doğum günü sürprizi
Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi mask
Hurç içinde polise yakalandı! 18 kişi adliyeye sevk edildi
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı! mask
İzolasyon malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı!
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler mask
Kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı Kartepe’de kartpostallık görüntüler
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL