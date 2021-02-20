Periler kader maçlarına çıkıyor!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor son maçını Rusya’dan Dinamo Kursk ile oynadı. İlk yarıda rakibi karşısında başa baş bir mücadele ortaya koyan ekibimiz ikinci yarıda as oyuncularının dinlenmesi ile maçı 84-46 kaybetti. Bu maçın ardından Avrupa macerasını için noktalayan kızlarımız tüm dikkatini lige çevirdi.

WHEELER’İN LİDERLİĞİNDE

İzmit Belediyespor üç gün içinde çok önemli iki maça birden çıkacak. İlk 8 için rakipleri olan Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basket’i İzmit’te konuk edecek olan mavi yeşilliler maçları kazanmak için ellerinden geleni yapacak. Dinamo Kursk maçının ikinci yarısında dinlendirilen Wheeler’in liderliğindeki İzmit Belediyespor ile Hatay Büyükşehir Belediyespor arasındaki maç 22 Şubat Pazartesi saat 17.00’de başlayacak.

KAZANIRSAK ÇOK İYİ OLACAK

Üç gün sonraki Çukurova maçı ise 14.00’te başlayacak iki karşılaşma da Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanacak. Öte yandan kızlar 28 Şubat’ta ise zorlu Galatasaray deplasmanında konuk olacak. Perilerin bu üç maçta elde edeceği 2 galibiyet ilk 8 için takıma derin bir nefes aldıracak. İzmit’in ligdeki kalan maçları ise Adana (İ), Nesibe Aydın (D) ve Fenerbahçe (İ) ile olacak.