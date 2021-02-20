Yönetim kurulu sayısı artıyor

İlk oturumunu 20 Mart’ta çoğunluk sağlanamazsa ikinci oturumunu ise 27 Mart’ta yapacak olan Kocaelispor’da yönetim kurulunda 4 kişilik bir artış oluşacak.

TALEP PATLAMASI

Son genel kurulda 17 asil yönetici ile kongreyi noktalayan yeşil siyahlıların Mart’taki genel kurulda bu sayının en az 21’e çıkacağı öğrenildi. Başkanvekili Engin Koyun ile irtibata geçen çok sayıda iş insanının yönetime girmek istediği öğrenilirken Engin Koyun’un yoğun talep karşısında nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor. Proje odaklı ve mali anlamda da daha güçlü bir yönetim kurulu oluşturmak isteyen Engin Koyun’dan başka resmi bir aday henüz yok.

KİM BUNLAR, AMAÇLARI NE?

Seçimin tek listeli olacağı düşünülürken bir sonraki olağan genel kurul için gizli çalışmalar yapanların olduğu öğrenildi. Kartepe’den kimi kulüp başkanlarını, spor adamlarını ve iş insanlarını arayanların olduğu, arayan kişilerin üyelik masraflarını kendilerinin karşılayacağını belirten kişi ve ye kişilerin amaçlarının ne olduğu merak ediliyor. Son yönetim kurulu toplantısında alınan genel kurul kararının ardından üyelik işlemleri genel kurula kadar yasal olarak durduruldu.