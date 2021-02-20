Sapanca Gölü’ne kar suyu can verdi!

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi kurak geçen yaz ve son baharda kritik seviyelere kadar inmişti. Kocaeli Yuvacık Barajı'na da su takviyesi yapılan Sapanca Gölü'nde seviye 30,00 metrelere kadar inmiş ve sahil şeridinde bazı noktalar150 metrelere varan çekilmeler yaşanmıştı.

Sakarya'da 1 milyon kişinin içmesuyu kaynağı olan gölde kar yağışıyla birlikte su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, seviye 30,50 metreye kadar çıktı. Havzadaki karların erimesiyle birlikte seviyenin doluluk düzeyine yaklaşması bekleniyor.