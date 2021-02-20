Sapanca Gölü’ne kar suyu can verdi!

Sakarya ve Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü'nde su seviyesi kurak geçen yaz ve son baharda kritik seviyelere kadar inmişti. Kocaeli Yuvacık Barajı'na da su takviyesi yapılan Sapanca Gölü'nde seviye 30,00 metrelere kadar inmiş ve sahil şeridinde bazı noktalar150 metrelere varan çekilmeler yaşanmıştı.
Sakarya'da 1 milyon kişinin içmesuyu kaynağı olan gölde kar yağışıyla birlikte su seviyesi hızla yükselmeye başladı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) verilerine göre, seviye 30,50 metreye kadar çıktı. Havzadaki karların erimesiyle birlikte seviyenin doluluk düzeyine yaklaşması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.