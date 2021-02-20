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20 Şub 2021 - 09:56- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 10:01

4 ilde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 11 tutuklama

Kocaeli merkezli 4 ilde, polis ekipleri tarafından ‘Hermantos’ olarak bilinen hırsızlık grubuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı.
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Edinilen bilgilere göre,  Kocaeli’de gerçekleşen çok sayıda hırsızlık olayı sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yapılan incelemeler neticesinde, kapı dillerini sökerek eve giren kişilerin aynı kişiler olduğunu belirledi. Onlarca evin kapı dilini düşürerek para ve ziynet eşyası çalan şahısları takibe aldı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ‘Harmantos grubu’ olarak bilinen 20 kişiyi takip altına aldı. Şahısların Kocaeli ve çevre illerden 30’a yakın eve girerek, yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve para çaldıkları tespit edildi. Ekipler, şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli Çorum, Anlara, Kastamonu ve İstanbul’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda araların da kadınların da olduğu 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

70 OPERASYON

Gözaltına alınan şahıslar, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şahısların emniyetteki işlemlerinde ‘Harmantos grubu’ olarak bilindikleri, gruplar halinde il il gezerek hırsızlık yaptıkları ve birbirileri ile bağlantılarının olduğu belirlendi. Şahıslardan 2’si ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 18 şüpheli ise Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıslardan 11’i tutuklanırken, 2 şüpheli ev hapsine alındı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından aynı gruba daha önce düzenlenen yaklaşık 70 operasyonda gözaltına alınan 11 kişi daha, farklı tarihlerde tutuklandı.

# Kocaeli, İstanbul

20 Şub 2021 - 09:56 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kudüs - Hırsız hanımefendiye bakarmisiniz bize el sallıyor cok nazikmis

ama hırsıza avukat tutarsan sana el degil

Neyse sabah sabah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 10:23

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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