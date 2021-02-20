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20 Şub 2021 - 10:38- Asayiş G: 20 Şub 2021 - 10:40

Devrilen konteynere zabıta müdahalesi  

Kandıra yolu üzerinde devrilen konteyner trafik güvenliğini tehlikeye atarken devriye gezen Kocaeli zabıtası, trafik polisleri gelene kadar trafik güvenliğini sağladı  

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Kocaeli’de birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışında Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Kandıra Yolu üzerinde kayan bir tırın konteyneri yola savurulurken devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri olaya anında müdahale etti.

 

DEVRİYE GEZEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İzmit’te kayan tırın arkasında bulunan konteyner yola savruldu. Devriye gezen Kocaeli zabıtası, trafik polisi gelene kadar gerekli trafik tedbirlerini alarak yol güvenliğini sağladı. Güzergah kısmi olarak trafiğe kapatılırken ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
# İzmit, Büyükşehir, Kocaeli, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

20 Şub 2021 - 10:38 - Asayiş

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