Devrilen konteynere zabıta müdahalesi  

Kocaeli’de birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışında Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Kandıra Yolu üzerinde kayan bir tırın konteyneri yola savurulurken devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri olaya anında müdahale etti.

DEVRİYE GEZEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İzmit’te kayan tırın arkasında bulunan konteyner yola savruldu. Devriye gezen Kocaeli zabıtası, trafik polisi gelene kadar gerekli trafik tedbirlerini alarak yol güvenliğini sağladı. Güzergah kısmi olarak trafiğe kapatılırken ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.