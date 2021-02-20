Devrilen konteynere zabıta müdahalesi  

Kocaeli’de birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışında Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun mesai harcıyor. Kandıra Yolu üzerinde kayan bir tırın konteyneri yola savurulurken devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri olaya anında müdahale etti.
DEVRİYE GEZEN EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İzmit’te kayan tırın arkasında bulunan konteyner yola savruldu. Devriye gezen Kocaeli zabıtası, trafik polisi gelene kadar gerekli trafik tedbirlerini alarak yol güvenliğini sağladı. Güzergah kısmi olarak trafiğe kapatılırken ekiplerin konteyneri kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.