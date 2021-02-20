Kaymakam Cinbir de aşı oldu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama takviminde sırası gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un ardından İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir de aşı uygulamasına katıldı. Covid- 19 aşısının ilk dozunu olan Kaymakam Cinbir, aşı olduğu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
HERKESE TAVSİYE EDİYORUM
İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, koronavirüs aşısı olması ile ilgili sosyal medyadan, “Aşımı oldum. Sırası gelen herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Bu zor ve çetin süreçte büyük bir özveri ile çalışan İzmit Sağlık Müdürümüz Dr. Nazif Aksoy ve Sağlık Personelimiz başta olmak üzere; tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah Devletimize Zeval Vermesin” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.