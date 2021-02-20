Kaymakam Cinbir de aşı oldu

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama takviminde sırası gelen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un ardından İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir de aşı uygulamasına katıldı. Covid- 19 aşısının ilk dozunu olan Kaymakam Cinbir, aşı olduğu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

HERKESE TAVSİYE EDİYORUM

İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, koronavirüs aşısı olması ile ilgili sosyal medyadan, “Aşımı oldum. Sırası gelen herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Bu zor ve çetin süreçte büyük bir özveri ile çalışan İzmit Sağlık Müdürümüz Dr. Nazif Aksoy ve Sağlık Personelimiz başta olmak üzere; tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Allah Devletimize Zeval Vermesin” ifadelerini kullandı.