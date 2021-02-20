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20 Şub 2021 - 14:42- Gündem G: 20 Şub 2021 - 14:45

'Yağ yok’ diyen milletvekilin yağ fabrikası olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından Türkiye’nin Milli uzay Programı’na ilişkin, “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” paylaşımını yapan İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan’ın, yağ fabrikası olması büyük tepki topladı. Geçtiğimiz sene Türkkan’ın yağ fabrikasında yapılan incelemelerde, orman arazisine yapı kurulduğu tespit edilmiş, daha sonra ise belirlenen alan şerit çekilerek mühürlenmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat’ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen tanıtım toplantısıyla Türkiye’nin Milli Uzay programını dünyaya duyurmuştu. Cumhurbaşkanının uzay programını ilan etmesi dünya basınında büyük yer bulurken, Türkiye’de bazı siyasi temsilciler tarafından ise dikkate alınmadı.

Sosyal medya hesabından uzay programına ilişkin yaptığı paylaşımında, “Ayçiçeği yağı yok ama aya gidiyoruz” diyen İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili ve  Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, 'Türkkan Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.' isimli fabrikasının olduğu ortaya çıkması büyük tepki topladı. Fabrikanın kurumsal sitesinde 1997 yılında Kocaeli’de kurulduğu, Lütfü Türkkan'ın da 'Yönetim Kurulu Başkanı' olarak isminin bulunduğu görülüyor. Aynı zamanda Türkkan dün yaptığı paylaşımında ise “Mars’a baktım da, bizim Dilovası’ndan farkı yok. Çorak bir yer” ifadelerini kullandı. Milletvekili Lütfü Türkkan’ın fabrikasının da Dilovası ilçesinde olduğu ve faaliyetlerini sürdürdüğü öğrenildi.

KAÇAK YAPI TESPİT EDİLDİ

Geçtiğimiz sene Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrika ve çiftliğinde kaçak yapılaşmanın olduğunu iddia etmiş, sonrasında ise Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatmıştı. Ekipler tarafından Türkkan’ın fabrikasında yapılan incelemelerde orman arazisine yapı kurulduğu tespit edilmiş, daha sonra ise belirlenen alan şerit çekilerek mühürlenmişti. Türkkan’a ait çiftlikte Dilovası Belediyesi tarafından yapılan incelemelerde ise 15 kaçak yapı ve çiftliğin bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilmiş, gerekli yasal işlemler başlatılmıştı.

# Kocaeli, Gebze

20 Şub 2021 - 14:42 - Gündem

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Yorumlar

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Cenk Cemil - İyi Parti'nin meclisteki gurup başkanvekili olan bu adamın krıdığı bardakalrın sayısı bini geçti ! Buna rağmen halâ bu partinin peşinden gidenlerin ruh sağlıkları için duacıyım !

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 20 Şubat 15:07

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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