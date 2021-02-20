Alzheimer Yaşam Evi ile ilgili işbirliği çalışmaları hızlandırıldı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek olan Alzheimer Yaşam Evi, alzheimer hastalığa sahip vatandaşların hayatla kurduğu ilişkinin güçlenmesini ve hastalığın evre atlamasındaki risklerini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Yaşam evinin açılmasıyla alzheimer hastalarına ulaşılması ve hasta yakınlarının yüklerinin hafifletilmesi amaçlanıyor.
Alzheimer Yaşam Evi açılmadan önce, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde çalışmak ve hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla İzmit Belediyesinde uzman isimlerle toplantı yapıldı, Toplantıda, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci; Kocaeli Üniversitesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Uzm. Psikolog Nermin Koçoğlu Alım, Kocaeli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Şube Müdürü İlhan Toğrul, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Elif Sinem Arıkan ile Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Öğr. Gör. Ünal Önsüz’e, Alzheimer Yaşam Evi’nin amacı, işlevi ve yaşlılara katacağı faydalar ile ilgili bilgi verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.