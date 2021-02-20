Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 5105 Sokak'ta Kahraman Kemiksiz'e ait evin oturma odasında yangın çıktı. Isınmak için kullanılan piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında alevler odadaki bazı eşyalara sıçradı. Bu sırada yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Kemiksiz'i gelini dışarıya çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.