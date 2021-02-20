Kocaeli'de evde çıkan yangın söndürüldü

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle 5105 Sokak'ta Kahraman Kemiksiz'e ait evin oturma odasında yangın çıktı. Isınmak için kullanılan piknik tüpünün gaz kaçırması sonucu çıktığı değerlendirilen yangında alevler odadaki bazı eşyalara sıçradı. Bu sırada yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kalan Kemiksiz'i gelini dışarıya çıkardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye personelince söndürülen yangın, evde hasara yol açtı.